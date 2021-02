Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote 19.2. 2021

Muutoksia Rovion johtoryhmässä

Rovio Entertainment on nimittänyt Ben Mattesin uudeksi johtoryhmän jäseneksi. Ben toimii Rovion tulevaisuuden pelaamisen & Angry Birds -brändistrategian johtajana.

Ben Mattes on pelialan veteraani, joka aloitti Roviolla kesällä 2020 vastuualueenaan edistää tulevaisuuden pelaamisen hankkeita. Benillä on vahva pelialan osaaminen, markkinatrendien ymmärtäminen ja laaja kokemus työskentelystä niin mobiili- kuin konsolipeleistä merkittävien kansainvälisten peli-IP:n kanssa. Ben on valmistunut Concordian Yliopistosta tietojenkäsittelytieteen kandidaatiksi.

‘’Ben on loistava lisä taitavaan johtoryhmäämme. Yksi Rovion strategisista alueista on pitkän aikavälin kasvu, ja Benin asiantuntemus tulevaisuuden pelaamisen markkinatrendeistä edesauttavaa meitä kasvustrategiamme toteuttamisessa. Olen innoissani voidessani toivottaa Benin tervetulleeksi tiimiin,’’ sanoo Rovion toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand.

Ville Heijari, Rovion markkinointijohtaja ja aiemmin johtoryhmän jäsen, tulee vetämään Rovion liiketoiminnan kehittämistä sekä brändilisensointia, pitäen sisällään kuluttajatuote- ja sisältölisensoinnin.

Lisätietoja nykyisistä johtoryhmän jäsenistä voi lukea yrityksen verkkosivuilta:

https://investors.rovio.com/fi/tietoa-roviosta/Johtoryhma



ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Alexandre Pelletier-Normand, toimitusjohtaja

Lehdistöpuhelin: + 358 40 485 8985

RovioIR@rovio.com

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. ( www.rovio.com )