Communiqué de Presse

Crossject, lauréate du plan de relance,

obtient une aide de 1,5 M€

Dijon, le 19 février 2021

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, annonce être lauréate du plan de relance et obtient à ce titre une aide de 1,5 M€.

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, commente : « C’est une grande fierté pour Crossject d’avoir reçu Monsieur le Ministre Bruno Le Maire, aujourd’hui dans notre unité industrielle d’Arc-les-Gray. L’intérêt du Ministre pour nos médicaments basés sur l’auto injecteur sans aiguille ZENEO® témoigne de la reconnaissance du travail de toutes nos équipes. Etre lauréate au plan de relance permet à Crossject de bénéficier d’une aide de 1,5 M€ qui contribuera à renforcer et sécuriser notre outil industriel, et ainsi crédibiliser plus encore l’entreprise auprès de ses partenaires existants et potentiels en Europe et aux Etats-Unis. Cette reconnaissance nous porte encore plus dans notre ambition de sauver des vies ».

Au cours de sa visite sur le site de Crossject à Gray, Monsieur Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, a annoncé que Crossject était lauréate du plan France Relance. Ce plan est mis en place par le gouvernement français, avec le soutien de l’Union Européenne, suite à l’épidémie de COVID19 pour soutenir les domaines les plus porteurs du tissu productif en France. Dans ce cadre, Monsieur le Ministre a communiqué qu’une aide de 1,5 M€ sur 24 mois serait versée à Crossject.

Ce soutien financier, attribué par Bpifrance opérateur du Plan de Relance sous forme de subvention, renforce la trésorerie de Crossject. Pour mémoire, le 14 décembre 20201, Crossject a levé 12 M€ de financement. A cette date, Crossject anticipait également de recevoir 3 M€ de financements en 2021 (CIR, PIAVE, contrats existants…), sécurisant l’essentiel des besoins de trésorerie de la société pour l’année à venir. Depuis, Crossject a déjà perçu en février, par anticipation, 1 M€ de Bpifrance au titre du programme PIAVE. A ces 3 M€ prévus s’ajouteront donc les 1,5 M€ de l’aide France Relance.

1 Confer CP publié le 14 décembre 2020





