DELSON, Québec, 19 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre terminé le 30 novembre 2020. La Société a déclaré un bénéfice net de 5,8 millions $ ou 0,67 $ par action comparativement à un bénéfice net de 0,3 million $ ou 0,03 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 30 novembre 2020 s'élevait à 122,6 millions $, comparativement à 107,1 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 19 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis les ventes ont diminué de 14 % et les ventes à l’exportation ont chuté de 12 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont diminué globalement de 0,9 million $.



Pour l’exercice terminé le 30 novembre 2020, la Société a déclaré un bénéfice net de 13,8 millions $ ou 1,61 $ par action comparativement à un bénéfice net de 3,1 millions $ ou 0,36 $ par action il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 454,1 millions $ comparativement à 449,6 millions $ l'an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 4 % par rapport à l’an dernier, alors qu’aux États-Unis les ventes ont diminué de 10 % et les ventes à l’exportation ont chuté de 22 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont diminué globalement de 7,5 millions $.

Le résultat annuel 2020 de Goodfellow est influencé par les réalités de la pandémie et ses effets significatifs sur l’offre et la demande. Goodfellow a néanmoins réussi à capitaliser sur la hausse de la demande et les prix en croissance des commodités et des produits saisonniers. Cette tendance s’est prolongée jusqu’à la fin novembre, ce qui n’est certainement pas habituel et clairement sans précédent par rapport aux quatrièmes trimestres précédents.

Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende déterminé de 0,30 $ par action payable le 19 mars 2021 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 5 mars 2021.

Goodfellow inc. est un distributeur de bois, de matériaux de construction et de couvre-plancher. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (Symbole : GDL).

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global

Pour les exercices terminés le 30 novembre 2020 et 2019 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités

Exercices terminés le 30 novembre

2020 30 novembre

2019 $ $ Chiffre d’affaires 454 103 449 587 Charges (revenues) Coût des ventes 362 354 364 545 Frais de vente et charges administratives et générales 70 053 77 639 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (45) (3) Charges financières nettes 2 719 3 137 435 081 445 318 Bénéfice avant impôt sur le résultat 19 022 4 269 Impôt sur le résultat 5 211 1 215 Bénéfice net 13 811 3 054 Les éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés dans le bénéfice net Réévaluation des obligations au titre des prestations définies, net des impôts de 165 $ (265 $ en 2019) (426) (723) Total aux éléments du résultat global 13 385 2 331 Bénéfice net par action - De base 1,61 0,36 Bénéfice net par action - Dilué 1,61 0,35





GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités Au Au 30 novembre 30 novembre 2020 2019 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 3 466 2 364 Clients et autres débiteurs 76 093 48 498 Stocks 84 740 87 339 Charges payées d’avance 2 584 2 563 Total des actifs courants 166 883 140 764 Actifs non courants Immobilisations corporelles 31 148 32 838 Actifs incorporels 3 238 3 927 Actifs au titre de droits d’utilisation 14 324 - Actifs au titre des régimes à prestations définies 1 945 2 222 Autres actifs 785 830 Total des actifs non courants 51 440 39 817 Actifs totaux 218 323 180 581 Passifs Passifs courants Dette bancaire 28 570 31 204 Fournisseurs et autres créditeurs 39 614 29 048 Impôts à payer 4 859 734 Provision 1 473 1 470 Dividende à payer 2 141 856 Partie courante des obligations locatives 4 315 15 Total des passifs courants 80 972 63 327 Passifs non courants Obligations locatives 13 343 28 Impôt sur le résultat différé 1 597 3 209 Obligation au titre des régimes à prestations définies 1 182 609 Total des passifs non courants 16 122 3 846 Passifs totaux 97 094 67 173 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 Résultats non distribués 111 805 103 984 121 229 113 408 Passifs et capitaux propres totaux 218 323 180 581







GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les exercices terminés le 30 novembre 2020 et 2019 (en milliers de dollars) Non audités Exercices terminés le 30 novembre

2020 30 novembre

2019 $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 13 811 3 054 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 2 705 2 786 Actifs au titre de droits d’utilisation 4 324 - Actifs incorporels 728 693 Charge de désactualisation de la provision 72 14 Diminution de la provision (69) (197) Impôt sur le résultat 5 211 1 215 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (45) (3) Charges d’intérêts 950 2 134 Charges d’intérêts sur obligations locatives 681 - Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 259 47 Autres actifs (7) 111 Rémunération en actions - (79) Autres 25 - 28 645 9 775 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (14 117) 6 856 Intérêts payés (1 495) (2 154) Impôt sur le résultat payé (1 592) (1 069) (17 204) 3 633 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 11 441 13 408 Activités de financement Augmentation de l’emprunt bancaire 104 000 115 000 Remboursement de l’emprunt bancaire (97 000) (113 000) Augmentation des acceptations bancaires 33 000 40 000 Remboursement des acceptations bancaires (46 000) (53 000) Paiement d’obligations locatives (4 572) (14) Dividende payé (1 712) (851) (12 284) (11 865) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (1 431) (968) Augmentation des actifs incorporels (39) (176) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 49 18 (1 421) (1 126) (Sorties) entrées nettes de trésorerie (2 264) 417 Situation de trésorerie au début de l’exercice 1 160 743 Situation de trésorerie à la fin de l’exercice (1 104) 1 160 La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 3 466 2 364 Découvert bancaire (4 570) (1 204) (1 104) 1 160





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les exercices terminés le 30 novembre 2020 et 2019 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2018 9 152 103 711 112 863 Bénéfice net - 3 054 3 054 Autres éléments du résultat global - (723) (723) Total aux éléments du résultat global - 2 331 2 331 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (1 707) (1 707) Changement de la rémunération en action 272 (351) (79) Solde au 30 novembre 2019 9 424 103 984 113 408 Ajustement de l’adoption IFRS 16, net de l’impôt de 940 $ - (2 567) (2 567) Solde au 1er décembre 2019 9 424 101 417 110 841 Bénéfice net - 13 811 13 811 Autres éléments du résultat global - (426) (426) Total aux éléments du résultat global - 13 385 13 385 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (2 997) (2 997) Solde au 30 novembre 2020 9 424 111 805 121 229