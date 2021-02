23. veebruaril 2021 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva Tallinna Teede ASi ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti vahel leping Tondiraba pargi rajamiseks Tallinnas Lasnamäe linnaosas.



Ehitusleping hõlmab linnaosa suurima, ligi 23 hektaril laiuva pargi rajamist kunagise Lasnamäe raba kohale. Parki tuleb mitu suurt mänguväljakut, millest osa kohandatakse erivajadustega lastele. Samuti luuakse erinevad sportimisvõimalused, rajatakse korv- ja võrkpalliplatsid, seiklusrada, ekstreemspordi ala skatepark’i ja pump-track’iga ning koerte jalutusväljakud. Lisaks ehitatakse jääväljak, kus suvel saab tegeleda muude spordialadega. Jalgratturitele rajatakse parki mugav taristu jalgrattaga sõitmiseks ja mitu maastikurada, park ühendatakse metsa läbivate jalgradadega.

Lepingu maksumus on ligikaudu 5,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde plaanitud kestus on ligikaudu 7,5 kuud.

Tallinna Teede AS ( ttas.ee ) on teedeehitusega tegelev ettevõte, mis teostab teedeehituse, hoolduse ja remonditöid üle terve Eesti. Ettevõttel on oma asfalditehas ja teedeehitusmaterjale katsetav akrediteeritud labor.

Lisainfo: Tallinna Teede ASi juhatuse esimees Jüri Läll, e-post: info@ttas.ee .

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee