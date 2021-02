TORONTO, 23 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer que le Groupe TMX commencera à inscrire des options à la cote relatives au FNB de bitcoins Purpose (le « FNB ») aujourd’hui à la Bourse de Montréal. La cotation des options consolide la position du FNB de bitcoins Purpose en tant que premier véhicule de FNB de bitcoins pour les institutions et les investisseurs particuliers.



« C’est une excellente nouvelle pour les investisseurs et une démonstration puissante de l’innovation en mouvement », déclare Som Seif, fondateur et chef de la direction de Purpose Investments. « En moins d’une semaine depuis le lancement de ce FNB, nous observons déjà la mise en place de l’infrastructure de négociation d’options par le Groupe TMX. Non seulement cette initiative offre aux investisseurs davantage de moyens d’obtenir une exposition au bitcoin, mais elle renforce également l’idée que le FNB de bitcoins Purpose est le premier fonds indiciel coté de cryptomonnaie en Amérique du Nord. »

Le calendrier initial des options et les prix d’exercice sont les suivants :

Nouvelles catégories Nom de la société Symbole Mois Prix d’exercice Parts de FNB non couvertes par

rapport à une devise libellées en

dollars canadiens du FNB de

bitcoins Purpose BTCC Mars

Avril

Mai

Juin

Septembre

Décembre 7, 8, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 12, 13



7, 8, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 12, 13



7, 8, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 12, 13



7, 8, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 12, 13



5, 7, 9, 10, 11, 13, 15



5, 7, 9, 10, 11, 13, 15

Le FNB de bitcoins Purpose a été lancé le 18 février 2021 et a déjà attiré plus de 500 millions de dollars de capitaux d’investisseurs. Le FNB est proposé en parts libellées en dollars canadiens (TSX : BTCC.B) et en parts libellées en dollars américains (TSX : BTCC.U). Pour obtenir de plus amples renseignements sur le FNB de bitcoins Purpose, rendez-vous au https://www.purposeinvest.com/funds/purpose-bitcoin-etf.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose est une société de gestion d’actifs avec plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Dirigée par Som Seif, un entrepreneur réputé, Purpose est une division de Purpose Financial, plateforme de services financiers indépendante axée sur la technologie qui transforme le secteur en créant des occasions de gestion d’actifs, de gestion de patrimoine et de services financiers aux petites entreprises.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Matt Padanyi

Purpose Investments Inc.

Téléphone : (877) 789-1517

Courriel : info@purposeinvest.com

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.