Cargoteciin kuuluva Hiab toimittaa MV Commercialille Isossa-Britanniassa 100 kevyen, keskitason ja raskaan nostokapasiteetin HIAB-kuormausnosturia varustettuna HiConnect™-palvelulla. Kaupan arvo on yli 5,7 miljoonaa euroa sisältäen 60 nosturin asennuksen. Kaupan on määrä toteutua vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.



MV Commercial harjoittaa hyötyajoneuvojen myyntiä ja leasingia, ja siitä on tullut yksi suurimmista kansallisista ammattikäyttöön tarkoitettujen kuormausnostureiden toimittajista. Vuonna 2001 perustettu yritys nimettiin viime vuonna UK Independent Dealer of the Year 2020 -jälleenmyyjäksi.



”Tämä sopimus on osoitus erinomaisesta työsuhteestamme Hiabin tiimin kanssa. MV Commercialin ammattikäyttöön tarkoitettu nosturiyksikkökalusto on yksi Ison-Britannian parhaista, ja tarjoomaamme kuuluu satoja ammattikäyttöön tarkoitettuja kuorma-autoja. On siis liiketoiminallemme elintärkeää, että pystymme tarjoamaan riittävästi korkealaatuisia laitteita asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Tämä kauppa vahvistaa yrityksemme johtavaa asemaa toimialallamme ja laajentaa kalustoamme laadukkailla, asiakkaidemme tarpeisiin vastaavilla laitteilla”, kertoo MV Commercialin toimitusjohtaja Steven Cairns.



”Yhteistyö Hiabin kanssa antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme huippuluokan laitteita, joihin me kaikki voimme luottaa. Palvelupaketit tuovat asiakkaillemme mielenrauhaa riippumatta siitä, missä päin Isoa-Britanniaa he toimivatkin”, jatkaa Steven Cairns.



”Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä MV Commercialin kanssa strategisen kumppanuutemme kehittämisen merkeissä, ja se on ollut ratkaisevan tärkeää koko Britanniaa koskevien kasvusuunnitelmiemme kannalta. Uskon kuorma-autoihin asennettujen nostureiden vuokraamisen lisääntyvän, kun yritykset toipuvat COVID-19:n ja Brexitin vaikutuksista. Olemme ylpeitä voidessamme tehdä yhteistyötä yhden Ison-Britannian johtavan leasing-yrityksen kanssa. Tällä tavoin pystymme tarjoamaan yrityksille enemmän valinnanvaraa”, sanoo Hiabin Ison-Britannian ja Irlannin myynti- ja palvelujohtaja Ian Mitchell.



Tällä hetkellä 60 prosenttia nostureista on sovittu asennettavaksi Hiabin omissa asennuspaikoissa Isossa-Britanniassa. MV Commercial ja sen asiakkaat saavat käyttöönsä Hiabin laajan huoltoverkoston ja jälkimarkkinoinnin palvelut Isossa-Britanniassa ja Irlannissa laitteiden koko käyttöiän ajan.



”Tämä on Hiabille merkittävä kauppa, joka työllistää meitä niin osien, huoltopalvelujen kuin korjaustenkin osalta jopa kymmenen vuoden ajan”, Ian Mitchell lisää.



HiConnect™ parantaa Hiabin asiakkaiden liiketoiminnan tuottavuutta liitettyjen Hiab-laitteiden avulla. Teknologia tarjoaa reaaliaikaista tietoa laitteiden käytöstä, toiminnasta ja kunnosta. Tietojen avulla voidaan aktiivisesti optimoida suorituskykyä ja turvallisuutta sekä välttää tarpeettomia seisokkeja. Verkkopohjaisten koontinäyttöjen selkeät ja yksinkertaiset yleisnäkymät mahdollistavat laitteiden tilan seurannan ja huoltojen suunnittelun, ja ne auttavat parantamaan kunkin yksikön ja käyttäjän toimintaa.



