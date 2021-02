Yhtiötiedote, Helsinki, 26.2.2021 klo 9.00

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään koko tilikauden 2020 (1.1.–31.12.2020) tilinpäätöksensä sekä vuoden 2020 jälkipuoliskon (1.7.–31.12.2020).

Kohokohdat heinä-joulukuussa 2020

COVID-19 pandemian vaikutusten minimointia jatkettiin samalla keskittyen luomaan kannattavaa liikevaihdon kasvua. Vaikea liiketoimintaympäristö huomioiden, myynnissä saavutettiin erinomaista kehitystä 9 uuden NBS laitteistomyynnin myötä. Uusista laitteistoista 3 myytiin Yhdysvaltoihin ja 6 EU-alueelle ja muualle maailmaan. Yhteensä 3 uutta NBT® laitteistoa asennettiin useisiin sairaaloihin ja klinikoihin Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan vakavan masennuksen (MDD) hoitoon.



01.07.-31.12.2021 oli Yhtiön tähän mennessä paras raportoitu toinen vuosipuolisko liikevaihdolla ja liiketuloksella mitattuna. Yhtiön liikevaihto tällä aikavälillä oli EUR 2,5 miljoonaa (2019 H2: EUR 2,1 miljoonaa) ja liiketulos EUR -1,5 miljoonaa. (2019 H2: EUR -3,2 miljoonaa)



NBS liikevaihto kasvoi 4% jälkimmäisellä vuosipuoliskolla EUR 1,3 miljoonaan (2019 H2: EUR 1,2 miljoonaa) ja NBT liikevaihto 35% EUR 1,2 miljoonaan (2019 H2: EUR 0,9 miljoonaa).



Käynnistimme Suomessa toisen vuosipuoliskon 2020 aikana kaksi uutta lääketieteellistä pilottitutkimusta käyttäen NBT-laitteistoa nopeutetuilla hoitoprotokollilla. Yksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vakavan masennuksen hoitoon ja toinen Helsingin yliopistollisessa sairaalassa hoitoresistentiin kroonisen neuropaattisen kivun hoitoon liittyen.

Kohokohdat raportointikauden jälkeen

Yhtiö kutsui osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään hallitukselle annettavista valtuutuksista osakeanteihin sekä optio- ja erityisten oikeuksien antamiseen. Yhtiökokous pidetään maanantaina 1.3.2021.





Yleiskuvaus yhtiöstä

Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoitosovelluksiin (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksiin (NBS-laitteisto).



Nexstim on kehittänyt NBT®-laitteiston yhtiön NBS-teknologia-alustalle; NBT®-laitteiston kaupallinen hyödyntäminen on keskeinen painopistealue Nexstimin nykyisessä liiketoimintastrategiassa.



NBT®



Nexstimin NBT®-alusta perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti.

Nexstim aloitti kehittämänsä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017.

Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT®-laitteistonsa myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa.

NBT®-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa.

Käynnissä kaksi lääketieteellistä pilottikoetta liittyen nopeutettuihin NBT hoitoprotokolliin sekä vakavan masennuksen että hoitoresistentin kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Aktiivinen 31 kaupallinen hoitolaitteiston asennuskanta kolmella eri mantereella.

NBS

Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.



NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta. Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin.



NBS-laitteistoja on myyty noin 180 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.





Toimitusjohtaja Mikko Karvisen katsaus

Vuosi 2020 on ollut Nexstimille aika sopeutua ja oppia uusi tapa harjoittaa liiketoimintaa COVID-19-pandemian aiheuttamassa maailmanlaajuisessa terveys- ja finanssikriisissä. Aluksi kohtasimme kriisin turvaamalla arvokkaat kassavaramme toteuttamalla tarvittavat sopeutukset ja pikaisen säästöohjelman toimeenpanon. Jatkoimme varmistamalla, että iso määrä sekä NBS- että NBT®-asiakkaita voivat jatkaa laitteistojen käyttöä erittäin vaikeassa liiketoimintaympäristössä. Myös digitaalisen myynnin ja markkinoinnin uusia tapoja toteutettiin menestyksekkäästi kasvupolun jatkamiseksi koko vuodelle 2020. Olen ylpeä Nexstimin tiimityöstä näissä äärimmäisissä olosuhteissa, ja menestyksemme merkkinä saavutimme tähän mennessä parhaan vuoden useilla taloudellisilla mittareilla, mukaan lukien liikevaihdon ennätystaso. Onneksemme, samalla kun olemme parantaneet merkittävästi yhtiön taloudellista tulosta, olemme myös jatkaneet henkilöstömme hyvinvoinnin turvaamista ja pyrkineet parhaamme mukaan varmistamaan, että henkilöstömme sekä perheenjäsenemme pysyvät mahdollisimman turvattuina.

Tämä on ollut ensimmäinen vuosi vasta uusitun strategiamme toteuttamiseksi vuosille 2020-2024. Nexstim mahdollistaa edelleen potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Strategiamme pääpainotuksena pysyy edelleen terapeuttiset käyttöaiheet, ja uudet nopeutetut hoitomenetelmät on nyt otettu liiketoimintamme kehityksen ytimeen. Ne voivat arviomme mukaan muuttaa tilanteen täysin TMS-hoidon alalla, ja pilottitutkimuksissamme pyrimme vahvistamaan hoidon entistä suuremman tehokkuuden sekä tuomaan esiin nopeamman hoitoprosessin edut. Valitut terapeuttiset käyttöaiheet (MDD, vakava masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme saavutetaan jo nyt selviä kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen. Jatkossa potilastapaukset ovat ehkä entistä vakavampia ja heitä on hoidettava entistä enemmän sairaaloissa. Jatkamme tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa työtämme, jotta Nexstimin navigoivaa TMS-laitettavoidaan käyttää edelleen uusissa uraauurtavissa hoitomuodoissa uusien käyttöaiheiden perusteella.

NBS-liiketoiminta oli merkittävä tulonlähde Yhtiöllemme koko vuoden 2020, ja sen liikevaihto kasvoi 19% ollen 2,2 miljoonaa euroa (2019: 1,8 miljoonaa euroa). Laitteistoja myytiin erityisen hyvin Yhdysvalloissa, jossa COVID-19-ympäristöstä huolimatta 6 uutta NBS-laitteistoa myytiin ja toimitettiin onnistuneesti vuoden 2020 aikana. Tämän seurauksena yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi 23 prosenttia koko vuoden 2020 aikana uuteen ennätystasoon, 4,1 miljoonaan euroon (2019: 3,3 miljoonaa euroa). Huolehdimme myös NBS-palveluliiketoiminnan jatkuvuudesta vaikeasta asiakasympäristöstä huolimatta, emmekä menettäneet palvelusopimusasiakkaita, koska sairaaloiden neurokirurgian toimenpiteet jatkuivat lähes ennallaan terveyskriisistä huolimatta. Vuoden 2021 aikana jatkamme investointeja NBS-liiketoiminnan kasvuun esimerkiksi rekrytoimalla uusia myyntitiimin jäseniä Yhdysvaltojen organisaatioomme.

Koko vuoden 2020 aikana NBT-liiketoiminta kärsi hieman enemmän COVID-19-pandemian vaikutuksista. NBT-asiakasklinikoiden ja sairaaloiden oli rajoitettava jonkin verran hoitoja paikallisten liikkumisrajoitusten takia, mikä hidasti myytyjen laitteistojen ja palveluiden sekä kertakäyttöisten osien toimitusmääriä erityisesti Yhdysvaltain hoitoklinikoille. Meidän oli myös vähennettävä huomattavasti tytäryhtiöidemme kaupallista henkilöstöä kustannussäästöohjelman takia, erityisesti NBT-myynnissä, koska toteutettujen toimenpiteiden lyhytaikaiset vaikutukset olivat välttämättömiä kassavarojemme turvaamiseksi. Näistä kielteisistä vaikutuksista huolimatta NBT-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 28 prosenttia koko vuoden 2020 aikana ja oli 2,0 miljoonaa euroa (2019: 1,5 miljoonaa euroa). Toimitimme ja asensimme vuoden 2020 aikana yhteensä 8 uutta NBT®-laitteistoa ̶ 6 Yhdysvaltoihin ja 2 Eurooppaan ja muualle maailmaan käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa. Seurauksena oli, että vuoden 2020 lopussa maailmanlaajuinen aktiivinen asennuskantamme sisälsi yhteensä 31 NBT®-laitteistoa (16 Yhdysvalloissa ja 15 Euroopassa ja muualla maailmassa) käytettäväksi masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoon.

Olemme vakuuttuneita siitä, että korostamalla edelleen NBT®-laitteiston ainutlaatuisia navigointitoimintoja voimme kasvattaa markkinaosuuttamme. Tämä onnistuu selvästi erottautumalla laitteistollammemarkkinoilla tällä hetkellä olevista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve tulee todennäköisesti korostumaan entisestään teknologiassa, jolla voitaisiin hoitaa vakavan, hoitoresistentin masennuksen (treatment resistant depression, TRD) ja mahdollisten itsemurha-ajatusten vuoksi sairaalahoidossa olevia potilaita. Tämä voi mahdollisesti avata Nexstimille uuden, nykyisestä masennuspotilaiden (MDD) hoidosta erillisen TMS-hoitomarkkinan. Ymmärtääksemme vielä paremmin Nexstimin NBT®-laitteiston kykyä hoitaa potilaita nopeutetuilla hoitoprotokollilla, käynnistimme Suomessa toisen vuosipuoliskon 2020 aikana kaksi uutta lääketieteellistä pilottitutkimusta: Yhden Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vakavan masennuksen hoitoon ja toisen Helsingin yliopistollisessa sairaalassa hoitoresistentin kroonisen neuropaattisen kivun hoitoon liittyen. Odotamme ensimmäisiä tuloksia vakavan masennuksen pilottitutkimuksesta piakkoin. Nexstim haluaa yhtiönä olla edelläkävijä tämän mahdollisesti koko TMS-toimialaa ravisuttavan uuden hoitotavan tutkimisessa ja kaupallisessa kehityksessä.

NBT®-laitteiston kaupallisen edistymisen lisäksi näimme kehityksen jatkuvan myös myynnin laajuudessa, jota ovat edistäneet korkeakatteiset jälkimarkkinoinnin tuotteet sisältäen tulot palveluista, tukitoiminnoista, varaosista ja kertakäyttöisistä seurantavälineistä. NBT®-liiketoiminnan kattaman osuuden kokonaisliikevaihdosta kasvaessa jatkuvan liikevaihdon osuus todennäköisesti kasvaa. Jatkuva liikevaihto (terapialiiketoiminnan myynnin kokonaismäärä pois lukien NBT®-laitteistomyynti) kattoi koko vuoden 2020 aikana 86 prosenttia terapialiiketoiminnan liikevaihdosta. Koko vuoden 2020 aikana Nexstim saavutti keskimäärin 71 tuhatta euroa terapialiikevaihtoa NBT®-laitteistoa kohden.

Nexstimin kassavarat 31.12.2020 olivat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa Kreosin laina mukaan lukien. Vuoden 2020 aikana onnistuimme erityisesti säästötoimien sekä kasvaneen myyntikatteen myötä pienentämään liiketoiminnan negatiivista rahavirtaa sen ollen -2,7 miljoonaa euroa, kun se oli -6,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 aikana. Yhtiön lainat kevenivät huhtikuussa 2020 Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin päätettyä jättää perimättä kolmelle Nexstim Oyj:n tuotekehitysprojektille myönnetyn lainan pääomasta yhteensä n. 0,9 miljoonaa euroa. Liiketoimintamme ja kasvustrategiamme edistämisen rahoittamista varten keräsimme vuoden 2020 kevään merkintäoikeusannissa yhteensä 2,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Operatiivisen liiketoiminnan kannalta vuosi 2021 on ensimmäinen kokonainen vuosi uudistetun strategiamme toimeenpanossa. Tämä vuosi on myynnin kasvun vauhdittamiseen kohdennettujen investointien vuosi , samalla kun keskitymme edelleen nykyisen NBS- ja NBT-asiakaskuntamme palveluliiketoiminnan turvaamiseen sekä asennuskannan käyttöasteen nostamiseen. Kaikien kasvutoimien rinnalla aiomme aktiivisesti seurata COVID-19-pandemiaympäristöä. Pyrimme myös kasvattamaan vakavan masennuksen hoidossa käyttöä varten asennettujen NBT®-laitteistojen määrää ja teemme tämän uudistetun strategiamme mukaisesti ensisijaisesti yhdessä arvostettujen kumppanien kanssa. Painopistealueena ovat erityisesti Yhdysvaltain suuret markkinat, mutta myös kohdennetusti EU:ssa.

Tavoitteemme on samalla jatkaa tietoisuuden kasvattamista NBT®-laitteistostamme markkinoilla. Tähän pyrimme lisäämällä NBT®-laitteistolla hoidettavien vakavaa masennusta sairastavien potilaiden määrää. Potilasmäärän lisääntyessä sekä uusien nopeutettujen hoitoprotokollien pilottikokeiden tutkimustiedon karttuessa saamme kerättyä enemmän kliinisiä tietoja, joiden perusteella voimme osoittaa ainutlaatuisen laitteistomme hyödyllisyyden lukuisille masennuspotilaille. Näitä tietoja käytetään markkinointimme tukena ja uskomme sen lisäävän NBT®-laitteistojen käyttöönottoa päämarkkinoilla Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Suunnitelmissa on myös jatkaa vahvan, johtavien asiantuntijoiden verkostomme hyödyntämistä ja potilasrekisterin hoitodataa. Lokakuussa 2020 ilmoitimme kliinisissä tuloksissa ensimmäisistä 108 potilaasta, jotka olivat käyneet läpi NBT-hoidon vakavan masennuksen (MDD) hoitamiseksi Yhdysvaltalaisissa klinikoissa. Noin 42% hoidon läpikäyneistä potilaista saavutti kliinisen remission ja 74% sai kliinisen vasteen hoidon lopussa. Jatkamme näiden arvokkaiden potilasrekisteritietojen keräämistä tavoitteenamme saavuttaa yli 200 potilaan rekisteri vuoden 2021 loppuun mennessä. Aiomme kerättävien potilasrekisteritietojen kartuessa julkaista sarjan tausta-asiakirjoja, joissa korostetaan NBT®-laitteistomme etuja vakavan masennuksen hoidossa.

Huolimatta siitä, että elämme edelleen pitkittyneessä COVID-19-pandemiassa, odotamme innokkaasti vuotta 2021 ensimmäisenä täytenä uuden strategiamme toimeenpanon vuotena. Tiedän, että Nexstim-tiimimme työskentelee kovasti osakkeenomistajien arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä vahvempien kilpailuetujen, nopeamman kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa. Vaikka olemme jälleen optimistisia tulevaisuuden suhteen, jatkamme tarkkaan COVID-19-pandemian kehityksen seuraamista liiketoiminnassamme.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa 7-12/2020

6kk 7-12/2019

6kk 1-12/2020

12kk 1-12/2019

12kk Liikevaihto 2 499,5 2 130,7 4 114,0 3 348,1 Henkilöstökulut -2 134,2 -2 634,0 -3 731,5 -4 713,0 Muut liiketoiminnan kulut -1 065,6 -1 679,3 -2 429,3 -3 647,5 Poistot ja arvonalentumiset -177,7 -319,3 -366,9 -524,6 Liikevoitto / -tappio -1 496,2 -3 155,5 -3 332,7 -6 517,5 Tilikauden tulos -2 952,5 -3 117,8 -4 121,6 -6 782,6 Tulos per osake (euroa) -0,01 -0,07 -0,02 -0,25 Liiketoiminnan rahavirta -1 164,1 -3 002,5 -2 724.7 -6 681,5 Rahat ja pankkisaamiset 3 455,8 4 266,2 3 455,8 4 266,2 Oma pääoma -1 469,1 -740,1 -1 469,1 -740,1 Omavaraisuusaste (%) -28,25 -8,49 -28,25 -8,49 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl) 436 622 756 62 789 630 436 622 756 62 786 630 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl) 439 622 756 42 146 358 267 693 026 27 611 274 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl) 478 834 792 64 080 578 478 834 792 64 080 578 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl) 479 482 049 54 664 246 290 420 292 36 392 323

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2021 yhtiön liikevaihto jatkaa kasvua ja että tilikauden tulos on tappiollinen.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Yhtiön liiketoiminta on ollut tähän asti tappiollista eikä se ole kertaakaan jakanut osinkoa. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Osingonjakoa ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Tilikauden 2020 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 12 353 405,03 euroa. Hallitus esittää, että Nexstim Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2020.

Helsingissä, 26.2.2021

Nexstim Oyj

Hallitus





Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, Toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (hyväksytty neuvonantaja)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se





Taloudellinen tiedottaminen vuoden 2021 aikana

Yhtiö järjestää kaksi webinaaria sijoittajille, analyytikoille ja medialle perjantaina 26. helmikuuta 2021. Toimitusjohtaja Mikko Karvinen sekä talousjohtaja Joonas Juokslahti esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.

Ensimmäinen webinaari on suomeksi klo 13.00 (EET). Toinen webinaari järjestetään englanniksi klo 15.00 (EET).

Ohjeet webinaareihin osallistumiseen:

Pyydämme ilmoittautumaan webinaareihin alla olevien linkkien kautta. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa sähköpostitse.

Live webinaari suomeksi 26. helmikuuta 2021 klo 13.00 (EET): Ilmoittaudu tästä >>>

Live webinaari englanniksi 26. helmikuuta 2021 klo 15.00 (EET): Ilmoittaudu tästä >>>



Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2021 (H1) julkaistaan perjantaina 13.8.2020. Nexstimin vuosikertomus 2020 (hallituksen toimintakertomus, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus) julkaistaan yhtiön internetsivuilla perjantaina 5.3.2021. Yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi tiistaina 29.4.2020.





Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com







