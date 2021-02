Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low net asset value (NAV). The instruments will be delisted end of trading 2021-03-12.

ISIN FI4000215330 FI4000254503 FI4000285929 FI4000346457 FI4000393301 FI4000420096 FI4000431762 FI4000433792 FI4000439153 FI4000454889

Attachment