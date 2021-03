March 01, 2021 02:00 ET

Pressmeddelande

1 mars 2021

Immunicum AB (publ) meddelar att Jeroen Rovers har utsetts till medicinsk chef

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att Jeroen Rovers, M.D., Ph.D. har utsetts till medicinsk chef (Chief Medical Officer, CMO). Utnämningen träder i kraft idag den 1 mars. Jeroen Rovers övergår från sin nuvarande roll som Managing Director för DCprime och ingår fortsättningsvis i Immunicums ledningsgrupp i sin nya roll som CMO. Bolagets nuvarande CMO Peter Suenaert, M.D., Ph.D. kommer att vara kvar i bolaget som en klinisk rådgivare för att stötta det kliniska utvecklingsteamet samt säkerställa en smidig överlämningsprocess.

“Jeroen har över 20 års erfarenhet från banbrytande innovativa cellterapier och läkemedelsutveckling i sen fas, vilket kommer att vara ovärderligt för Immunicum när vi avancerar vår utökade pipeline genom nästa steg i utvecklingen”, säger Sven Rohmann, M.D., Ph.D., vd för Immunicum. “På bolagets vägnar vill jag tacka Peter för hans viktiga bidrag till ilixadencels framsteg hittills. Han har framgångsrikt levererat resultat från Fas II MERECA-studien och Fas I/II-studien i levercancer (HCC) och gastrointestinal stromacellstumör (GIST), samtidigt som den pågående Fas Ib/II ILIAD-studien i kombination med checkpointhämmare initierades. Hans insatser har också varit bidragande till de senaste regulatoriska framgångarna för ilixadencel. Vi ser fram emot Peters fortsatta bidrag till utvecklingen av ilixadencel och vår pipeline i sin roll som klinisk rådgivare till Immunicum”.

Jeroen Rovers började på DCprime i slutet av 2018 och utsågs till Managing Director för DCprime efter sammanslagningen med Immunicum i december förra året. Före DCprime har han varit Chief Medical Officer på Kiadis, ett bolag som fokuserar på att utveckla cellbaserade immunterapier. Under sin tid i ledningsgruppen på Kiadis var han delaktig i börsintroduktionen av bolaget. Före Kiadis har han varit Chief Medical Officer och haft seniora roller inom klinisk utveckling på Ceronco Biosciences samt på det holländska bolaget Organon före uppköpet av MSD. Tidigare i hans karriär har han haft seniora positioner på Wyeth Pharmaceuticals och Biolitec Pharma Ltd. Jeroen Rovers är utbildad läkare i klinisk farmakologi vid European Center of Pharmaceutical Medicine i Basel, Schweiz, och han tog sin läkarexamen och Ph.D. i medicin vid Leiden University, i Nederländerna.



OM Immunicum AB (publ)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

