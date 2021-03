March 01, 2021 07:00 ET

March 01, 2021 07:00 ET

eQ Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus

1.3.2021, klo 14:00

eQ Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.eQ.fi.

eQ on lisäksi julkaissut tämän tiedotteen liitteenä päivitetyn version varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2021 käsiteltävästä toimielinten palkitsemispolitiikasta, johon on lisätty hallituksen päätoimisen puheenjohtajan palkitsemisen kuvaus. Myös toimielinten palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän tiedotteen yhteydessä erillisinä liitteinä.

eQ julkaisee vuosikertomuksen ensimmäistä kertaa myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin.

Helsinki 1.3.2021

eQ Oyj

Janne Larma

Toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 9,0 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

