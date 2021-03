Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 1.3.2021 klo 15.30

Rovio Entertainment Oyj käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman ohjelmakauden 2021–2023

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus päätti käynnistää vuonna 2020 perustetun henkilöstön osakesäästöohjelman uuden ohjelmakauden 2021-2023. Ohjelmakausi alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.8.2023. Uuden ohjelmakauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen ohjelmakauden mukaiset. Noin 120 Rovion työntekijästä on tullut Rovion osakkeenomistajia vuoden 2020-2022 kauden henkilöstön osakesäästöohjelman kautta.

Uutta ohjelmakautta tarjotaan noin 470 Rovion työntekijälle lukuun ottamatta työntekijöitä Kiinassa ja Yhdysvalloissa sekä Hatch Entertainment Oy:n työntekijöitä. Osakesäästöohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjelmakauden 2021–2023 säästökausi alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.3.2022. Osallistujat voivat ohjelmassa säästää vähintään 2 % ja enintään 8 % palkastaan. Säästöillä hankitaan Rovion osakkeita neljännesvuosittain Rovion osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Osakkeille maksettavilla osingoilla ostetaan markkinoilta osakkeita. Palkkioksi sitoutumisesta Rovio tarjoaa osallistujalle yhden ilmaisen lisäosakkeen (brutto) jokaista kahta osallistujan säästöillä hankittua osaketta kohti sisältäen rahana maksettavan osuuden, jolla katetaan lisäosakkeista osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeiden saamisen edellytyksenä on osallistujan työsuhteen jatkuminen ja säästöosakkeiden pitäminen omistusjakson päättymiseen, 31.8.2023 saakka. Lisäosakkeet maksetaan osallistujille omistusjakson päättymisen jälkeen.

Ohjelmakauden säästöosakkeet ja lisäosakkeet hankitaan ostamalla osakkeet markkinoilta. Ohjelmakauden yhteenlaskettujen säästöjen määrä ei voi ylittää 2 400 000 euroa. Hallitus päättää mahdollisista tulevista ohjelmakausista ja niiden yksityiskohdista erikseen.

