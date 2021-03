MONTRÉAL, 01 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Affaires, en partenariat avec Space Factory Media, procurera des services combinant musique d’ambiance personnalisée, solutions multimédias et outils de connaissance du consommateur à Orangetheory Fitness, en vertu d’une entente conclue aujourd’hui. Figurant parmi les marques connaissant la croissance la plus rapide à l’échelle mondiale, Orangetheory Fitness exploite actuellement 1 400 studios de conditionnement physique à travers le monde, dont au Canada, dans 50 États américains et 25 pays.

En partenariat avec Space Factory, Stingray Affaires créera des listes de lecture sur mesure pour Orangetheory Live, l’expérience d’entraînement interactive exclusive à Orangetheory. Ce partenariat alimenté par une vision commune et un engagement partagé envers l’innovation vise à proposer une série de solutions musicales et numériques sans pareil au sein de l’industrie pour rehausser l’expérience d’entraînement des membres et de l’équipe d’Orangetheory Fitness.

Les plateformes musicales principales d’Orangetheory Fitness seront l’application mobile Stingray Musique pour entreprises et l’interface de programmation d’applications (API) de Stingray Musique. Cette dernière a été conçue pour offrir des options de diffusion en continu flexibles, des innovations technologiques agiles, et des solutions créatives et personnalisées en matière d’expérience de marque.

« Cette entente constitue un jalon important pour Stingray Affaires vers l’élargissement de nos partenariats en matière de solutions musicales et multimédias conçues pour l’ère numérique », a déclaré Ratha Khuong, directrice générale de Stingray Affaires. « Nous sommes enchantés d’avoir trouvé en Orangetheory Fitness un partenaire qui, comme nous, croit au pouvoir d’une musique soigneusement programmée et de la mesure de l’expérience client pour créer une relation intime avec ses membres, augmenter leur satisfaction et leur loyauté et, conséquemment, faire croître ses ventes et ses revenus. »

« Notre industrie a connu une évolution importante au cours des dernières années. Les grandes marques internationales comme Orangetheory Fitness exigent aujourd’hui des solutions musicales et multimédias modernes et agiles, offertes par des partenaires témoignant d’excellentes capacités en matière d’innovation, de créativité, de technologies, de licences et de services », estime John Crooke, directeur général des médias de Space Factory. « Orangetheory Fitness est une marque iconoclaste. D’entrée de jeu, il était évident que nous partagions le même désir de moderniser l’expérience de marque de A à Z. Lorsque les valeurs de deux entreprises s’arriment parfaitement, il est possible d’accomplir de grandes choses, et c’est ce qui ressort de notre partenariat avec Orangetheory Fitness. »



« Nous avons toujours été à l’écoute de nos membres et savons que la musique est un puissant moteur de motivation lors d’un entraînement Orangetheory », conclut Kevin Keith, directeur de la gestion de marque d’Orangetheory Fitness. « Ce partenariat est l’exemple parfait de la façon dont Orangetheory Fitness utilise des ressources et des outils novateurs pour donner à ses membres l’expérience d’entraînement unique et agréable qu’ils recherchent. »

Les solutions musicales et multimédias de Stingray Affaires ont été déployées en février 2021.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.

À propos de Space Factory

Space Factory est un collectif numérique de Los Angeles qui offre une gamme de services de développement de marque, de musique, d’engagement mobile et de marketing de contenu pour les secteurs des marques d’entreprise, du sport et du divertissement, et de l’affichage numérique. Pour en savoir plus, visitez le www.spacefactorymedia.com.

À propos d’Orangetheory Fitness

Avec Orangetheory® (www.orangetheoryfitness.com), il est facile de puiser davantage de vie dans son entraînement. À titre de société de franchise affichant l’une des croissances les plus rapides au monde, Orangetheory a établi une approche unique au conditionnement physique qui fusionne le trio gagnant qu’est la science, le coaching et la technologie, lesquels unissent leurs forces de manière optimale pour accroître la fréquence cardiaque des participants afin de les aider à brûler davantage de calories. S’appuyant sur la science de l’excès de consommation d’oxygène post-exercice (EPOC), les entraînements physiques d’Orangetheory intègrent l’endurance, la force et la puissance pour donner lieu à « l’Effet Orange », grâce auquel les participants continuent à brûler des calories jusqu’à 36 heures suivant une séance de 60 minutes. Orangetheory compte plus de 1 400 studios franchisés dans 50 États américains et 25 pays. La société s’est classée au 60e rang de la liste des sociétés privées affichant la croissance la plus rapide du magazine Inc. et au 9e rang de la liste des franchises connaissant la croissance la plus rapide de 2020 d’Entrepreneur. Visitez www.otffranchise.com pour connaître les occasions de franchise à l’échelle mondiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :