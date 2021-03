KING OF PRUSSIA, Pa., March 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, freut sich, Sal Visca mit sofortiger Wirkung als Chief Technology Officer (CTO) begrüßen zu dürfen. Er übernimmt die Führung bei der Technologiestrategie, dem Software-Engineering und der Innovations-Roadmap des Unternehmens, um das Wachstum zu beschleunigen.

Visca bringt 30 Jahre Erfahrung im Bereich Technologie und Management mit und hat an der Transformation und dem Betrieb von Cloud-Softwareunternehmen mitgewirkt.Er ist ein erfahrenes Vorstandsmitglied und Berater für öffentliche und private Gesellschaften in den Branchen künstliche Intelligenz (KI), Cybersicherheit und SaaS.Zuvor war er als CTO bei Elastic Path Software tätig, deren Pionierarbeit im Bereich „Headless Commerce“ er vorangetrieben hat. Darüber hinaus leitete er Architektur-, Engineering- und Cloud-Operationen für die Skalierung der Omnichannel-Commerce-Plattform des Unternehmens für B2C und B2B. Dadurch wurden Online-Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 60 Milliarden US-Dollar mit Kunden wie Carnival Cruise Lines, Comcast, Intuit und T-Mobile unterstützt.

„Sal ist ein Visionär mit fundierten, bewährten Kenntnissen, der Pionierarbeit bei Commerce-, Business Intelligence- und Enterprise Management-Anwendungen der nächsten Generation geleistet hat“, so David DeStefano, Chief Executive Officer bei Vertex.„Wir wollten eine außergewöhnliche, zweckorientierte Führungskraft, eine Person mit dieser seltenen Mischung aus kommunikativen Fähigkeiten, technischem Know-how und Innovationsgeist, die ein hochmodernes Technologieunternehmen leiten kann. Nun haben wir das Glück, Sal bei Vertex willkommen heißen zu dürfen.“

Visca war zuvor als CTO bei Business Objects und Infowave Software tätig.Außerdem war er Senior Vice President und CTO der Application and BI Platform Group von SAP. Bei SAP war er für Strategie, Leitung und Governance der zentralen Architektur bei der Förderung neuer Produkte und langfristiger Innovation verantwortlich. Dazu gehörte auch die Unterstützung bei der Entwicklung von HANA, einer bahnbrechenden In-Memory-Analyse-Engine, die heute eines der am häufigsten verwendeten und am schnellsten wachsenden Produkte des Unternehmens ist. Nach einem Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung in Informatik von der Western University begann Visca seine Karriere bei IBM. Dort war er über 12 Jahre als Softwareentwickler, Softwarearchitekt und anschließend in leitenden Positionen bei der Entwicklung der E-Commerce- und Middleware-Produkte des Unternehmens tätig.

„Dies ist eine unglaubliche Gelegenheit, gemeinsam mit einer führenden und angesehenen Marke der Branche, die für Vertrauen und Innovation steht, die Zukunft des Welthandels zu gestalten. Ich freue mich, die nächste Generation von Steuertechnologie zu leiten, damit unsere Kunden das globale Wachstum ihrer Unternehmen beschleunigen können“, so Visca.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und zuverlässig wachsen können. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die auf die indirekten Steueranforderungen der wichtigsten Geschäftsbereiche verschiedener Branchen zugeschnitten werden können, einschließlich Vertrieb und Verbrauchernutzung sowie Mehrwert und Gehaltsabrechnung. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com , oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn .

Quelle: Vertex, Inc.

Unternehmenskontakt:

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

+1 484.595.6142