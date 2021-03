March 02, 2021 11:34 ET

Dato: den 2. marts 2021

Meddelelse nr. 3

I overensstemmelse med Blue Vision A/S’ ordinære generalforsamlingsbeslutning den 31. december 2020 om at gennemføre en kapitalnedsættelse på i alt nominelt DKK 67.183.043 til kurs 100, og en efterfølgende 4 ugers proklama periode, gives hermed oplysning om, at kapitalnedsættelsen er endeligt gennemført.

Blue Vision A/S’ aktiekapital udgør herefter DKK 15.909.227, fordelt på 13.042.027 A-aktier à DKK 1 og 2.867.200 B-aktier à DKK 1.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S





Bestyrelsen