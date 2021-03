March 04, 2021 02:00 ET

Pressmeddelande

4 mars 2021, 08:00

Ledningen i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av teckningsoptioner

Idag meddelar Sdiptech att hela bolagets ledningsgrupp nyttjar sina innehav av teckningsoptioner, motsvarande totalt 157 900 aktier, av serie 2018/2021 för nyteckning av B-aktier. Samtliga i ledningen avser att behålla aktierna.

Under våren 2018 infördes ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i Sdiptech, som antogs i enlighet med den extra bolagsstämman den 5 mars 2018. Programmet syftar till att öka motivationen bland chefer och ledande befattningshavare att utveckla företaget. Programmet är baserat på teckningsoptioner för B-aktier och emitteras i tre serier, varav den första serien nu förfallit till lösen. Optionerna i detta program, serie 2018/2021, ger innehavarna rätt att omvandla dem till aktier.

Totalt sett tecknas 222 100 aktier av serie B genom en nyemission, vilket medför att bolaget tillförs 13,3 miljoner kr i eget kapital. Det totala utestående antalet aktier av serie B efter emissionen uppgår till 31 863 927.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, IR & Sustainability Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.

Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.

Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 mars 2021, kl 08:00.

