Brøndbyernes IF Fodbold A/S

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 4. marts 2021

SELSKABSMEDDELELSE NR. 2/2021

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Årsrapport

Hermed offentliggøres årsrapport 2020 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S, som virksomhedens bestyrelse har godkendt.

Nettoomsætningen for 2020 var på 113,3 mio. kr. (2019: 175,1 mio. kr.), svarende til et fald på -35,3%. Faldet skyldes primært den kamprelaterede omsætning, som blev negativt påvirket af COVID-19 og den efterfølgende nedlukning af samfundet samt de efterfølgende omfattende restriktioner og påbud.

Brøndby IF realiserede i 2020 et resultat på -25,9 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det seneste spænd, der blev meldt ud i selskabsmeddelelse 18/2020, som var et resultat før skat på -25 mio. kr. til -35 mio. kr. Årets resultat ligger indenfor det oprindelige spænd for 2020, som var et resultat før skat på -20 mio. kr. til -30 mio. Kr.

I 2021 forventer Brøndby IF at årets resultat før skat vil udgøre et resultat i niveauet -15 mio. kr. til -35 mio. kr. Indregnet i forventningerne til resultatet før skat for 2021 er følgende væsentlige forudsætninger:

At Brøndby IF gennem 2021 vil have en placering som nummer 3 i 3F Superligaen, herunder ved afslutningen af 2020/21-sæsonen samt pr. 31. december 2021.

At Brøndby IF deltager i kvartfinalerne i Sydbank Pokalen for sæsonen 2021/22.

At kompensationsordninger fra staten fortsætter i samme omfang som Brøndby IF er pålagt restriktioner.

At Brøndby IF realiserer et transferresultat, inkl. afskrivninger på kontraktrettigheder, i niveauet -10 til 0 mio. kr. i 2021.

Med venlig hilsen



Brøndby IF

Ole Palmå

Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31414185.

Vedhæftede filer