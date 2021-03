Lehdistötiedote

Nokia sitoutuu puolittamaan päästönsä vuoteen 2030 mennessä

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Nokian uudet ilmastotavoitteet, jotka tähtäävät osaltaan ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5°C asteeseen. Nokian aiemmat tavoitteet oli asetettu ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 2°C asteeseen.

Nokia sitoutuu vähentämään sekä oman toimintansa että tarjoamiensa tuotteiden ja ratkaisujen tuottamia päästöjä.

4.3.2021

Espoo, Suomi – Nokia on tänään ilmoittanut sitoutuvansa vähentämään sekä oman toimintansa että tarjoamiensa tuotteiden ja ratkaisujen tuottamia kasvihuonepäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Uudet tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ja tähtäävät Nokian osalta ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 °C asteeseen.

Nokia sitoutui Science Based Targets -aloitteen asettamiin ilmastotavoitteisiin jo vuonna 2017. Tuolloin tavoitteena oli pysäyttää ilmaston lämpeneminen 2°C asteeseen. Yhtiö saavutti 90 prosenttia asetetusta tavoitteesta vähentää oman toimintansa aiheuttamia kasvihuonepäästöjä (Scope 1 ja 2) jo 11 vuotta ennen asetettua määräaikaa. Tavoite niiden päästöjen vähentämiseksi, jotka syntyvät asiakkaiden käyttäessä tuotteitamme (Scope 3), etenee aikataulussa.

Nyt Nokia ottaa käyttöön entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet päästöjen puolittamiseksi vuoden 2019 lähtötasosta. Uudet tavoitteet tähtäävät Nokian osalta ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5°C asteeseen ja ne on laajennettu kattamaan lähes 100 prosenttia Nokian tuoteportfoliosta. Tavoitteet kattavat tuotteiden ja Nokian oman toiminnan lisäksi nyt myös logistiikka- ja kokoonpanotehtaiden toimitusketjujen tuottamat päästöt.

“Olemme edelläkävijöitä päästöjen vähentämisessä omissa toiminnoissamme ja parannamme jatkuvasti tuotteidemme energiatehokkuutta uusilla innovaatioilla. Mutta ilmastonmuutoksen torjuminen on armotonta kilpailua aikaa vastaan. Olemme asettaneet uudet ja entistä tiukemmat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet vauhdittaaksemme hiilijalanjälkemme pienentämistä. Tämä tarkoittaa, että kestävän kehityksen on oltava tuotesuunnittelumme ja ratkaisujemme ytimessä", sanoi Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja.

Science Based Targets -aloitteen asettamat tavoitteet auttavat yrityssektoria varmistamaan, että sen ilmastotavoitteet perustuvat tieteeseen ja saavat aikaan merkittäviä päästövähennyksiä maailmanlaajuisten vaatimusten mukaisesti. Nokian tavoitteet päivittyvät Science Based Targets -aloitteen verkkosivuille tämän päivän kuluessa.

Suurin osa Nokian hiilijalanjäljestä muodostuu myytyjen tuotteiden käytöstä aiheutuvista päästöistä. Nokia keskittyy hiilijalanjälkensä pienentämiseen muun muassa kehittämällä laitteidensa ja ohjelmistojensa energiatehokkuutta sekä panostamalla tuotesuunnitteluun, modernisointiin ja resurssien tehokkaampaan käyttöön. Esimerkiksi:

Nokia AirScale -radioverkkotuotteissa käytetty ReefShark-piirisarja vähentää energiankulutusta jopa 66 prosenttia.

Nokia toimitti ensimmäisenä nestejäähdytteisen 5G-tukiaseman kaupalliseen käyttöön. Ratkaisun avulla voidaan vähentää tukiasemien jäähdytysjärjestelmien energiankulutusta jopa 90 prosentilla ja AirScale-radioverkkotuotteiden päästöjä jopa 80 prosentilla, mukaan lukien hukkalämmön uudelleenkäyttö.

Tekoälyyn pohjautuva pilvipohjainen Nokia AVA Energy Efficiency -palvelu voi vähentää energiankulutusta jopa 20 prosentilla sammuttamalla verkon osia tiedonsiirtotasojen ollessa matalia.

Joulukuussa 2020 globaali, voittoa tavoittelematon CDP listasi Nokian A-luokkaan tunnustuksena yhtiön merkittävistä toimista päästöjen vähentämiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä vähähiilisen talouden kehittämiseksi.

Lisätietoa Nokian toimenpiteistä kestävän kehityksen edistämiseksi kerrotaan vuosittain ilmestyvässä People and Planet -vastuullisuusraportissa. Seuraava raportti julkaistaan huhtikuussa 2021.

Science Based Targets -aloite

Science Based Targets -aloite (SBTi) ajaa kunnianhimoisia ilmastotoimia yksityisellä sektorilla tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden asettaa tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. SBTi on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä. Se on myös yksi We Mean Business Coalitionin sitoumuksista.

Vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen myötä maailman hallitukset sitoutuivat rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun selvästi alle 2°C asteen tähdäten 1,5 °C asteeseen verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan. Vuonna 2018 hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) varoitti, että ilmastonmuutoksen katastrofaalisten vaikutusten välttämiseksi ilmaston lämpeneminen ei saa edetä 1,5°C astetta teollistumista edeltänyttä keskilämpötilaa korkeammalle. Tämän saavuttamiseksi kasvihuonekaasupäästöjen on puolituttava vuoteen 2030 mennessä – ja saavutettava hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Tarkennukset liittyen Scope 1, 2 ja 3 päästöihin:

Scope 1: Suorat päästöt, joita yritys voi helpoimmin kontrolloida, esimerkiksi omat polttoaineet

Scope 2: Epäsuorat päästöt, esimerkiksi ostetun sähkön ja lämmön tuotannon päästöt

Scope 3: Välilliset päästöt yrityksen arvoketjussa, kuten myytyjen tuotteiden loppukäytöstä sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet päästöt