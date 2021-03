Incap Oyj

Lehdistötiedote 4.3.2021 kello 12.00



Incap Oyj on nimittänyt Incap Electronics Slovakian nykyisen tehtaanjohtajan toimitusjohtajaksi.

Yhtiö on päättänyt nimittää Miroslav Michalikin Incap Slovakian toimitusjohtajaksi. Miroslav Michalik on vuodesta 2018 työskennellyt Incap Slovakiassa (aiemmin AWS Slovakia) tehtaanjohtajana yhtiön Namestovon tehtaalla.

”Olen tyytyväinen, että Miroslav Michalik aloittaa nyt Slovakian tehtaamme toimitusjohtajana. Olen varma, että hän on erinomaisen pystyvä johtamaan Incap Slovakian toimintoja, sillä hän on näyttänyt kykynsä jo aiemmin tehtaanjohtajana”, sanoo Incap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk.

Miroslav Michalik on opiskellut elektroniikkaa lukiossa, minkä jälkeen hän jatkoi tuotantotalouden ja johtamisen opintoja yliopistossa. Ennen Incapia hän toimi useissa tehtävissä elektroniikkateollisuuden yrityksissä prosessi-insinöörinä, tehdaspäällikkönä ja toimitusjohtajana.

”Olen työskennellyt elektroniikkateollisuudessa koko työurani ajan. Minulle on suuri kunnia saada vastattavakseni tämä uusi tehtäväalue, jossa voin jatkaa työtäni koko yrityksen kehittämiseksi asiakaslähtöiseksi ja suorituskykyyn perustuvaksi yksiköksi”, toteaa Miroslav Michalik.

Ennen toimintaansa Incapissa ja AWS Groupissa Miroslav Michalik toimi toimitusjohtajana Giesecke+Devrient Slovakiassa, joka toimittaa älymaksu-, tunnistus-, passi- ja tietoliikennekorttiratkaisuja. Tätä ennen Miroslav Michalik työskenteli tehtaanjohtajana Visteonissa (aiemmin Johnson Controls Automotive), joka tarjoaa ratkaisuja autojen elektroniikkaan sekä tieto- ja viihdejärjestelmiin. Lisäksi hän on toiminut useissa tehtävissä, muun muassa käyttöpäällikkönä ja tiimijohtajana Celesticassa, joka on monikansallinen elektroniikan sopimusvalmistaja.

Incapin Slovakian tehdas sijaitsee Namestovossa. Tehdas tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyistä volyymituotantoa, ja tehtaassa on myös erityisesti autoteollisuuden tarpeisiin tarkoitettu halli. 5 200 neliömetrin tehtaalla on kokemusta elektroniikan valmistuksesta vuodesta 2008 lähtien. Sen asiakkaita ovat globaalisti toimivat yritykset, ja tehdas tarjoaa monikansallisten yritysten edellyttämät korkeatasoiset tekniset valmiudet ja korkeatasoisen tuotantotekniikan. Tehtaan toimintatapa on tarjota kumppanuuteen ja yksilölliseen palveluun perustuvaa asiakaspalvelua.

