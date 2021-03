BOLLORÉ



COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Résultats de l’exercice 2020 Le 4 mars 2021

Bons résultats en 2020

de l’ensemble des activités du Groupe Bolloré

dans le contexte de la crise liée à la pandémie

Chiffre d’affaires : 24 109 millions d’euros, -3 % (-3 % à périmètre et change constants).

Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)) : 2 043 millions d’euros +25 % (+23 % à périmètre et change constants) :

·Bolloré Transport & Logistics : 607 M€, -5 % ·Communication (Vivendi) : 1 627 M€, +7 % ·Stockage d’électricité et systèmes : -102 M€, contre -434 M€ (+76 %)

Résultat net : 1 563 millions d’euros (+11 %) , qui n’intègre pas de plus-value sur la cession le 31 mars 2020 de 10 % du capital d’Universal Music Group (UMG) sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 100 %, comptabilisée en capitaux propres pour 2,8 milliards d’euros. Résultat net part du Groupe : 426 millions d’euros en progression de 79 % .

, qui n’intègre pas de plus-value sur la cession le 31 mars 2020 de 10 % du capital d’Universal Music Group (UMG) sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 100 %, comptabilisée en capitaux propres pour 2,8 milliards d’euros. en progression de . Endettement net : 9 136 millions d’euros contre 8 720 millions d’euros au 31 décembre 2019, dont 4 183 millions d’euros au niveau de Bolloré hors Vivendi, en baisse de 473 millions d’euros sur un an, et 4 953 millions d’euros au niveau de Vivendi, avant encaissement de 2,8 milliards d’euros sur la cession de 10 % supplémentaires d’UMG le 31 janvier 2021.

Maintien d’un niveau élevé de liquidité : 9,2 milliards d’euros au 31 janvier 2021, dont 2,9 milliards d’euros au niveau de Bolloré. Gearing : 35 %.

dont 2,9 milliards d’euros au niveau de Bolloré. Proposition de dividende : 0,06 euro par action (dont 0,02 euro d’acompte déjà versé en septembre 2020) identique à celui versé au titre de 2019.

Résultats de l’exercice 2020

Le Conseil d’administration de Bolloré, réuni le 4 mars 2021, a arrêté les comptes de l’exercice 2020.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’élève à 24 109 millions d’euros en retrait de -3 % à périmètre et taux de change constants :

Transport et Logistique : 5 820 millions d’euros, en hausse de 1 % : Bolloré Logistics : +8 %, bénéficiant des forts niveaux d’activité dans l’aérien qui absorbent largement le léger recul du maritime ; Bolloré Africa Logistics : -10 % compte tenu de la contraction des activités de logistique et de l’impact de la fin de la concession du terminal de Douala (DIT) au Cameroun ;



Logistique pétrolière : 1 900 millions d’euros, -29 %, en raison de la baisse des prix des produits pétroliers et des volumes ;



Communication (Vivendi) : 16 085 millions d’euros, -1 %, malgré la croissance d’UMG (+5 %) qui ne compense pas complètement le recul des autres activités ;



Stockage d’électricité et systèmes : 280 millions d’euros, -3 %, du fait de la baisse des activités industrielles d’IER affectées par les effets de la crise sanitaire.

En données publiées, le chiffre d’affaires baisse de –3 %, compte tenu de +378 millions d’euros de variations de périmètre (intégration d’Editis et de M7 chez Vivendi et cession de Bolloré Ports France et Wifirst) et de -289 millions d’euros d’effets de change (en raison de la baisse du dollar et d’autres devises).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (2)) s’établit à 2 043 millions d’euros en hausse de 25 % (23 % à périmètre et taux de change constants) avec :

Transport et logistique : 551 millions d’euros, -2 %, compte tenu de la fin de la concession du terminal de Douala (DIT) au Cameroun et du recul de la logistique en Afrique, partiellement compensés par la bonne marche des activités de commission de transport, principalement dans l’aérien, et des terminaux portuaires ;



Logistique pétrolière : 56 millions d’euros, stable, la progression des résultats des activités de distribution et de stockage est compensée par un effet stock négatif en 2020 ;



Communication (Vivendi) : 1 627 millions d’euros, +4 %, grâce aux bonnes performances d’UMG et de Groupe Canal+ ;



Stockage d’Électricité et Systèmes : -102 millions d’euros, en amélioration de +332 millions d’euros, par rapport à 2019 qui intégrait d’importantes dépréciations exceptionnelles dans le cadre du redéploiement stratégique dans les batteries, les bus et le stationnaire.

Le résultat financier s’établit à 622 millions d’euros contre 17 millions d’euros en 2019. Il intègre principalement 591 millions d’euros de réévaluation des titres Spotify et Tencent Music (contre 139 millions d’euros en 2019).

Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -32 millions d’euros contre 98 millions d’euros en 2019 et comprend :

-172 millions d’euros sur Mediobanca, correspondant à la baisse du cours de bourse, compensé au niveau du résultat financier par un résultat de 159 millions d’euros correspondant aux couvertures mises en place sur les titres et à l’impact de la fin de la mise en équivalence de la participation ;



+126 millions d’euros sur Telecom Italia.

Après prise en compte d’un impôt de -677 millions d’euros, contre un produit d’impôts de 35 millions d’euros en 2019 qui intégrait 473 millions d’euros de remboursements de crédits d’impôt étranger chez Vivendi, le résultat net consolidé s’établit à 1 563 millions d’euros, contre 1 408 millions d’euros en 2019, soit +11 %. Le résultat net part du Groupe ressort à 426 millions d’euros contre 237 millions d’euros en 2019, en progression de 79 %.

Les capitaux propres s’établissent à 25 984 millions d’euros, stables par rapport à 2019, compte tenu de l’impact de la cession de 10 % du capital d’UMG à Tencent (+2,8 milliards d’euros), compensé par les rachats de titres du Groupe (Vivendi et Blue Solutions) et les dividendes versés.

L’endettement net s’élève à 9 136 millions d’euros contre 8 720 millions d’euros au 31 décembre 2019 en raison de l’augmentation de l’endettement de Vivendi (+889 millions d’euros) et avant encaissement de 2,8 milliards d’euros liés à la cession de 10 % supplémentaires d’UMG le 31 janvier 2021. L’endettement de Bolloré hors Vivendi se réduit de 473 millions d’euros sur l’année et s’établit à 4 183 millions d’euros.

Compte tenu de ces éléments, le gearing s’établit à 35 % contre 34 % fin 2019.

A fin janvier 2021, après cession de 10 % supplémentaires d’UMG pour 2,8 milliards d’euros et de 2 % supplémentaires de Mediobanca pour 0,2 milliard d’euros, les liquidités du Groupe, lignes confirmées non tirées et placements liquides, représentent 2,9 milliards d’euros au niveau de Bolloré et 9,2 milliards d’euros en incluant Vivendi.

Proposition de dividende : 0,06 euro par action

Il sera proposé à l’Assemblée générale de distribuer un dividende de 0,06 euro par action (dont 0,02 euro d’acompte déjà versé en septembre 2020) identique à celui versé au titre de 2019.

Le détachement du dividende interviendra le 10 juin 2021 et le paiement, exclusivement en espèces, le 14 juin 2021.

Structure du Groupe :

Universal Music Group Cession de 20 % d’UMG à un consortium mené par Tencent



10 % le 31 mars 2020 pour 2 842 millions d’euros sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 100 % d’UMG et 10 % supplémentaires le 29 janvier 2021 pour 2 847 millions d’euros.

§ Vivendi envisage la distribution aux actionnaires de 60 % du capital d’UMG

Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Vivendi sera convoquée pour le 29 mars prochain afin de modifier les statuts et permettre cette distribution. En cas de vote positif de ses actionnaires, Vivendi poursuivra ce projet, avec une assemblée générale approuvant la distribution qui pourrait aboutir avant fin 2021.

Poursuite des rachats d’actions Vivendi En 2020, Vivendi a racheté sur le marché 89,2 millions de ses propres actions pour un montant de 2 157 millions d’euros .

Offre publique d’achat de Bolloré sur Blue Solutions

Finalisation de l’Offre publique sur Blue Solutions au prix de 17 euros par action, qui s’est déroulée du

29 mai au 8 juillet 2020 ; Retrait obligatoire intervenu le 15 juillet 2020 : Bolloré détient désormais 100 % du capital de Blue Solutions ; La valeur des titres acquis représente un montant de 110 millions d’euros.



Cession BluePointLondon Ltd

La société IER a finalisé le 31 décembre 2020 la cession à Total de sa filiale BluePointLondon Ltd qui a développé et gère un réseau de 1 600 bornes de charge pour véhicules électriques dans les rues de Londres.





































Chiffres clés consolidés de Bolloré





(en millions d’euros) 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires 24 109 24 843 (3%) EBITDA(1) 3 265 2 913 12% Amortissements et provisions (1 222) (1 279) Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)) 2 043 1 634 25% Amortissements issus des PPA (1) (393) (375) Résultat opérationnel 1 650 1 259 31% dont MEE opérationnelles 39 23 Résultat financier 622 17 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non-opérationnelles (32) 98 Impôts (677) 35 Résultat net 1 563 1 408 11% Résultat net part du Groupe 426 237 79% Minoritaires 1 137 1 171 (3%) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation (M€) Capitaux propres 25 984 25 942 42 dont part du groupe 9 084 9 088 (4) Endettement net 9 136 8 720 415 Gearing (2) 35% 34%

Voir Glossaire Gearing : ratio d’endettement net / fonds propres

Évolution du chiffre d’affaires par activité

(en millions d’euros) 4ème trimestre Cumul 12 mois 2020 2019 Croissance Croissance 2020 2019 Croissance Croissance publiée organique publiée organique Transport et Logistique 1 544 1 503 3% 5% 5 820 5 939 -2% 1% Logistique Pétrolière 452 727 -38% -38% 1 900 2 650 -28% -29% Communication 4 490 4 571 -2% -1% 16 085 15 891 1% -1% Stockage d'Electricité et Systèmes 92 85 9% 10% 280 329 -15% -3% Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 4 10 -60% -60% 25 34 -26% -26% Total 6 582 6 895 -4% -2% 24 109 24 843 -3% -3%





Évolution du chiffre d’affaires par trimestre





(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2020



2019 (1) 2019 2020 2019

(1) 2019



2020 2019 (1) 2019 2020 2019 (1) 2019 Transport et Logistique 1 394 1 468 1 483 1 462 1 448 1 491 1 420 1 394 1 462 1 544 1 463 1 503 Logistique Pétrolière 631 669 665 415 617 613 401 647 645 452 728 727 Communication 3 868 3 706 3 458 3 706 4 022 3 893 4 021 3 995 3 969 4 490 4 455 4 571 Stockage d'Electricité et Systèmes 65 63 75 58 71 85 65 70 85 92 84 85 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 8 8 8 6 9 8 8 7 7 4 10 10 Total 5 966 5 914 5 690 5 646 6 166 6 090 5 915 6 113 6 169 6 582 6 739 6 895

(1) à périmètre et change constants



Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.







Résultat opérationnel ajusté par activité (EBITA)









(en millions d’euros) 2020 2019 Croissance publiée Croissance Organique Bolloré Transport & Logistics 607 637 - 5% - 2 % Transport et Logistique (1) 551 580 - 5% -2 % Logistique Pétrolière 56 56 - 1 % - 1 % Communication 1 627 1 526 7% 4 % Stockage d'Electricité et Systèmes (102) (434) 76% 77% Autres (Actifs Agricoles, Holdings) (1) (89) (94) 6% 6% EBITA Groupe Bolloré 2 043 1 634 25% 23 %

(1) Avant redevances de marque Bolloré

La présentation détaillée des résultats est disponible sur www.bollore.com .

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel (URD).

Information relative aux impacts du Covid-19

Avec sa vaste implantation géographique, le Groupe a été confronté successivement au cours de l’exercice 2020, aux conséquences de la crise sanitaire actuelle dans les principaux territoires dans lesquels il opère. Le Groupe a toutefois su faire preuve de résilience et s'adapter pour continuer de servir au mieux ses clients, tout en réduisant ses coûts pour préserver ses marges.



Les activités de Transport et Logistique ont bénéficié de taux de fret exceptionnels qui compensent en partie le ralentissement des flux habituels. Les activités de Communication ont montré une bonne résistance grâce à la musique et la télévision payante, malgré le recul d'Havas Group et Vivendi Village (en particulier les spectacles vivants) qui ont été plus affectées par les effets de la crise sanitaire. Editis a bénéficié d’un fort rebond de son activité depuis juin 2020 en France.



Le Groupe continue d'analyser en permanence avec vigilance les conséquences actuelles et potentielles de la crise, mais reste néanmoins confiant quant à la capacité de résilience de ses principaux métiers.



En 2020, sans modification des méthodes d’évaluation utilisées chaque année, le Groupe a réexaminé la valeur des écarts d’acquisition associés à ses unités génératrices de trésorerie (UGT) ou groupes d’UGT, en s’assurant que la valeur recouvrable des UGT ou groupes d’UGT testés excédait leur valeur nette comptable, y inclus les écarts d’acquisition. Cette analyse n'a pas conduit à reconnaitre de perte de valeur pour l'exercice en cours.



Au 31 décembre 2020, l’endettement net s’élève à 9 136 millions d’euros contre 8 720 millions d’euros au 31 décembre 2019 en augmentation de 415 millions d’euros dont une baisse de l’endettement net de Bolloré hors Vivendi de 473 millions d’euros. Le Groupe dispose par ailleurs à fin janvier 2021 de capacités de financement importantes : 2,9 milliards d’euros au niveau de Bolloré et 9,2 milliards d’euros en incluant Vivendi.

Comparabilité des comptes

Indicateurs de performance Au 31 décembre 2020, le Groupe Bolloré n'a pas modifié la définition des indicateurs de performance, et notamment l'EBITA, qui sont comparables à ceux de 2019, et comprennent donc les effets de la pandémie COVID-19.



Évolution du périmètre de consolidation Editis est consolidé par Vivendi depuis le 1 er février 2019 ; M7 est consolidé par Groupe Canal+ depuis le 12 septembre 2019 ; Cession de Bolloré Ports France et Wifirst au 2ème semestre 2019 ; Perte d’influence notable de Mediobanca constatée au cours du second semestre 2020.



v Evolution des principales devises



Taux moyen 2020 2019 Variation USD 1,14 1,12 -2 % GPB 0,89 0,88 -1 % PLN 4,44 4,30 -3 % JPY 121,78 122,06 0 % CNY 7,87 7,73 -2 % ZAR 18,77 16,17 -16 %

Présentation des actifs de contenus Compte tenu de l'importance croissante de ces actifs dans ses états financiers, le Groupe a choisi d'adopter la présentation retenue par sa filiale Vivendi qui isole les actifs de contenus courants/non courants et leur variation monétaire sur des lignes distinctes à l'actif du bilan et dans le tableau de flux de trésorerie. Ces reclassements ont été opérés dans les comptes 2020, les comptes 2019 étant retraités pour assurer la comparabilité. Les impacts détaillés sont présentés dans les notes annexes aux états financiers.



Glossaire

Croissance organique : à taux de change et périmètre constants.

à taux de change et périmètre constants. Revenu net (Havas Group) : correspond au chiffre d’affaires après déduction des coûts refacturables.

correspond au chiffre d’affaires après déduction des coûts refacturables. Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (purchase price allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises.

correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (purchase price allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises. EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations.

résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations. Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant pour sous-jacent un élément de l’endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts.

Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Bolloré considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Bolloré ne puissent être directement comparés à ceux d’autres sociétés.

Les pourcentages d’évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l’exercice précédent, sauf mention particulière. En raison des arrondis, dans cette présentation, la somme de certaines données peut ne pas correspondre exactement au total calculé et le pourcentage peut ne pas correspondre à la variation calculée.







1 Voir glossaire

2 Voir glossaire





Pièce jointe