MONTRÉAL, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco ») annonce que M. Benoit Brunet et Mme Angelina Mehta ont démissionné en tant que membres du conseil d’administration afin de concentrer leurs efforts sur leurs nouvelles opportunités professionnelles. La Société est également heureuse d'annoncer que M. Alexander Dann s'est joint au conseil d'administration.



M. Bryan A. Coates, président du conseil d'administration de Falco, a déclaré: « Nous tenons à remercier M. Brunet et Mme Mehta pour leurs précieux services et leurs contributions en tant que membres du conseil d'administration. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Dann au sein de notre conseil d'administration, en tant que candidat d'Osisko Développement Corp. Nous sommes convaincus que l'expérience et la perspective d'Alex seront d'une grande valeur pour le développement du projet Horne 5. »

M. Alexander Dann CPA, CA a récemment été nommé chef des finances et vice-président finances d'Osisko Développement Corp. M. Dann possède plus de 25 ans d'expérience dans la direction des opérations financières et de la planification stratégique pour les entreprises des secteurs minier et manufacturier. Il a obtenu son titre de comptable agréé en 1995 et détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval à Québec. M. Dann a résidé à Rouyn-Noranda de 2000 à 2003 alors qu'il travaillait pour le projet Raglan.

Dans le cadre de sa nomination au sein du conseil, M. Dann a reçu 630 000 options exerçables au prix de 0,42 $ l'action représentant une prime de 0,05 $ sur le cours de clôture des actions ordinaires de la Société le vendredi 5 mars 2021. Les options sont assujetties à une période d’acquisition des droits de trois ans et un terme de cinq ans conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société.

À propos de Falco

Falco est l’un des plus grands détenteurs de concessions minières dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l’empreinte de l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (maintenant Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. La filiale de Redevances Aurifères Osisko Ltée, Osisko Développement Corp., est l’actionnaire le plus important de Falco détenant une participation de 18.2%.

