På vegne af Strategic Investments A/S, skal det hermed i henhold til § 30 & 38 i lov om kapitalmarkeder

m.v. og bekendtgørelse om storaktionærer meddeles, at Strategic Investments A/S 's samlede

aktiebeholdning i Scandinavian Investment Group A/S, efter køb af aktier nu ejer over 5% af aktiekapitalen og de samlede stemmerettigheder i Scandinavian Investment Group A/S.

Strategic Investments A/S har oplyst at de d.d. ejer 2.709.684 stk. aktier svarende til 5,06% af aktiekapitalen

