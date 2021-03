Gabriel Holding A/S

March 10, 2021 10:32 ET

I årsrapporten for regnskabsåret 2019/20 forventede ledelsen en omsætning i niveauet 760 – 790 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 50 – 55 mio. kr. for regnskabsåret 2020/21.

Den realiserede omsætning i årets første 5 måneder ligger i den øvre ende af det forventede interval, mens resultatet før skat er realiseret stabilt og over de indregnede forventninger.

På den baggrund, og på trods af fortsat usikkerhed og begrænset sigtbarhed i markedet, opjusteres forventningerne til hele regnskabsåret til en omsætning i den øvre halvdel af det udmeldte interval på 760-790 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 55 – 60 mio. kr.



I regnskabsåret 2019/20 realiseredes en omsætning på 727,3 mio. kr. og et resultat før skat på 32,0 mio. kr.



Det bemærkes, at forventningerne fortsat er påhæftet en høj grad af usikkerhed, idet udbrud af coronavirus (COVID-19) i særlig grad begrænser sigtbarheden i markedet.



