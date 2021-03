Coop Pank AS

March 11, 2021 01:00 ET

Coop Panga 2021. aasta veebruari majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas veebruaris 1900 võrra ja ulatus kuu lõpuks 90 900-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 34%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas veebruaris 25 miljoni euro võrra ulatudes veebruari lõpu seisuga 799 miljoni euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 9 miljonit ja eraklientide hoiused 6 miljonit ning rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 10 miljonit eurot. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 54%.

Panga laenuportfell kasvas veebruaris 8 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 686 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 40%.

Võrreldes möödunud aasta kahe esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 23% ja tegevuskulud 11%.

Pank teenis veebruaris 831 tuhat eurot puhaskasumit, aasta kahe esimese kuuga on pank teeninud 73% rohkem kasumit kui samal perioodil eelmisel aastal.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Coop Pank kasvatas veebruaris ärimahte ja teenis hoolimata tavapäraselt lühemast kuust korraliku kasumi.

Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 54%, laenuportfell 40% ja kliendibaas 34%. Kuludest kiiremini suurenenud tulud on võimaldanud meil aasta kahe esimese kuuga teenida 73% suuremat kasumit, kui teenisime samal perioodil aasta tagasi. Coop Pank on hästi kapitaliseeritud ja meie omakapitali tootlus oli veebruaris 10,9%.

Koroonapandeemiast tulenevalt on paljud Eesti ettevõtted jätkuvalt keerulises olukorras. Kodumaise pangana on Coop Pank kohalikele ettevõtjatele alati partneriks, kes süveneb nende ees seisvatesse väljakutsetesse ning on valmis kiiresti paindlikke lahendusi pakkuma – seda nii headel kui ka keerulisematel aegadel.

Peale kohalike ettevõtjate näeme, et ka kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel on järjest kasvav huvi Coop Panga soodsate arveldus- ja hoiustamistingimuste vastu.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 90 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

