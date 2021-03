Ilkka-Yhtymä Lehdistötiedote 12.3.2021, klo 10.00



VAIKUTTAJAMEDIATOIMISTO SOMESSA.COM KOKONAISUUDESSAAN I-MEDIAT OY:N OMISTUKSEEN



Vaikuttajamarkkinoinnin palveluita tarjoavan somessa.com Oy Ab:n osakekanta on siirtynyt kokonaisuudessaan Ilkka-Yhtymään kuuluvan I-Mediat Oy:n omistukseen. I-Mediat Oy omisti aiemmin 55 prosenttia somessa.com Oy Ab:stä.



Somessa.com tarjoaa yrityksille vaikuttajamarkkinoinnin ja pr-tuotteiden jakelun palveluita avaimet käteen -periaatteella. Somessa.com madaltaa vaikuttajamarkkinoinnin aloittamisen kynnystä ja yhdistää yritykset sekä vaikuttajat inspiroivaksi yhteisöksi, jonka luoma sisältö näkyy ja tuntuu. Palvelu auttaa kaiken kokoisia yrityksiä löytämään oikeat vaikuttajat ja varmistamaan, että yritysten viestit välittyvät parhaalla mahdollisella tavalla.



Vuonna 2018 lanseeratussa somessa.comin verkostossa on mukana yli 5 000 vaikuttajaa valtakunnallisesti. Somessa.comin sisällöntuottajaverkostosta löytyy nano-, mikro- ja makrovaikuttajia monipuolisiin vaikuttajamarkkinoinnin tarpeisiin.



Somessa.comin liiketoiminta on kasvanut erinomaisesti ja asiakkaille tarjottavien palveluiden jatkuva kehitys tukee kasvua jatkossakin. Vaikuttajamarkkinointipalvelun kokonaisuus on muodostunut tärkeäksi osaksi markkinointipalveluidemme laajaa tarjoamaa, media- ja markkinointipalveluiden liiketoimintajohtaja Jarno Puutio sanoo.







Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.