Ilkka Oyj Pörssitiedote 16.12.2025, klo 16.15



MUUTOS ILKAN HALLINTONEUVOSTOSSA



Hallintoneuvoston henkilöstön edustaja Filip Ekman on ilmoittanut eroavansa Ilkka Oyj:n hallintoneuvostosta 16.12.2025 lähtien siirtyessään pois konsernin palveluksesta. Uusi henkilöstön edustaja valitaan kevään 2026 yhtiökokouksessa.



Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Ilkka Oyj:n hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä. Ekmanin eron jälkeen jäseniä on 17.



ILKKA OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.