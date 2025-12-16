Ilkka Oyj Pörssitiedote 16.12.2025, klo 16.15
MUUTOS ILKAN HALLINTONEUVOSTOSSA
Hallintoneuvoston henkilöstön edustaja Filip Ekman on ilmoittanut eroavansa Ilkka Oyj:n hallintoneuvostosta 16.12.2025 lähtien siirtyessään pois konsernin palveluksesta. Uusi henkilöstön edustaja valitaan kevään 2026 yhtiökokouksessa.
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Ilkka Oyj:n hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä. Ekmanin eron jälkeen jäseniä on 17.
