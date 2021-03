Persbericht

Brussel, 16 maart 2021

Wijzigingen in directiecomité van

KBC Groep

Na de goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2021 voert KBC Groep een aantal wijzigingen door in zijn Directiecomité:

- Rik Scheerlinck, KBC Groep CFO, die in januari 2021 de statutaire leeftijdslimiet bereikte, gaat met pensioen na een loopbaan van 37 jaar bij KBC Groep.

- Luc Popelier, momenteel CEO van de Divisie International Markets, zal Rik Scheerlinck opvolgen als CFO en uitvoerend bestuurder KBC Groep. Luc zal ook toezien op Markets en KBC Securities.

- Op advies van het Benoemingscomité van KBC Groep heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep Peter Andronov, momenteel CEO van UBB en Country CEO, Bulgarije, benoemd tot lid van het Directiecomité van KBC Groep en de opvolger van Luc Popelier als CEO van de divisie International Markets. Peter zal ook toezien op KBC Asset Management.

- De actieve loopbaan bij KBC van Daniel Falque, momenteel CEO van de Divisie België, loopt ten einde op 6 mei 2021. Daniel zal in de toekomst nieuwe, andere interesses nastreven, na 12 jaar bij KBC Groep te hebben doorgebracht, respectievelijk als CEO van CBC Banque (2009-2012) en CEO van de Divisie België van KBC Groep en lid van het Directiecomité van KBC Groep (2012-nu).

- Op advies van het Benoemingscomité van KBC Groep heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep David Moucheron, momenteel CEO van K&H Bank & Insurance en Country CEO, Hongarije, benoemd als nieuw lid van het Directiecomité van KBC Groep en de opvolger van Daniel Falque als CEO van de Divisie België.

- De benoemingen van Luc Popelier, Peter Andronov en David Moucheron zijn goedgekeurd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België.

- David Moucheron zal als CEO van K&H Bank & Insurance en Country CEO, Hongarije, worden opgevolgd door Guy Libot, de huidige Algemeen Directeur Group Finance van KBC Groep, onder voorbehoud van goedkeuring door de Hongaarse toezichthouder.

- Peter Andronov zal als CEO van UBB en Country CEO, Bulgarije, worden opgevolgd door Peter Roebben, de huidige CEO van KBC Bank Ireland, onder voorbehoud van goedkeuring door de Bulgaarse toezichthouder.

- Peter Roebben zal als CEO van KBC Bank Ierland, worden opgevolgd door Ales Blazek, het huidige Hoofd Data en Strategie bij CSOB, de Tsjechische Divisie van KBC Groep, onder voorbehoud van goedkeuring door de Ierse toezichthouder.

Koenraad Debackere, Voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, lichtte de vandaag aangekondigde benoemingen en wijzigingen als volgt toe: “Namens de Raad van Bestuur van KBC Groep wil ik Rik Scheerlinck oprecht bedanken voor zijn onvermoeibare inzet voor onze groep, in verschillende rollen en entiteiten in België en in het buitenland, en voor de inspanningen die hij de voorbije jaren heeft geleverd om sterke relaties op te bouwen en te onderhouden met de gemeenschap van investeerders en financiële analisten.

Wij zijn ervan overtuigd dat Luc Popelier, die reeds CFO van de groep was tussen 2011 en 2017, en die een ruime internationale ervaring heeft opgebouwd, een sterke opvolger zal zijn van Rik. We twijfelen er niet aan dat ook Peter Andronov en David Moucheron belangrijke aanwinsten zullen zijn voor het Directiecomité. Wij zijn ervan overtuigd dat zij de juiste personen zijn om onze activiteiten in respectievelijk de divisies Internationale Markten en België succesvol verder te ontwikkelen in deze uitdagende tijden.

Wij kunnen onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en alle andere belanghebbenden verzekeren dat ons bedrijf in goede handen is. Het Directiecomité beschikt over alle kennis en talent om de vele veranderingen die de financiële sector doormaakt en de vele uitdagingen waarop onze groep een scherpzinnig en correct antwoord moet bieden, met vertrouwen tegemoet te treden.

De Raad van Bestuur spreekt ook zijn diepe waardering uit voor Daniel Falque. Met onvoorwaardelijke toewijding aan de groep heeft hij de afgelopen jaren met succes de groei en de digitale transformatie van onze Belgische activiteiten in goede banen geleid. ”

Johan Thijs, CEO van KBC Groep voegde daar het volgende aan toe: 'Ik werk al enkele jaren nauw samen met Rik in het Directiecomité. Mijn collega's en ik zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange toewijding in diverse functies, en voor zijn steun, onvoorwaardelijk engagement en belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van onze groep. We kennen Rik als een uitermate fijne collega, een authentieke leider, een echte teamspeler, wiens toewijding gekend en gewaardeerd is in de groep. Wij wensen Rik het allerbeste nu hij na een actieve loopbaan van 37 jaar ook meer tijd voor zichzelf en zijn familie zal kunnen vrijmaken.

Ik ben zeer verheugd dat Luc Popelier ermee heeft ingestemd Rik Scheerlinck op te volgen als CFO. Ik heb Luc ervaren als een top CFO tussen 2011 en 2017. Ik ben er dan ook zeker van dat een vlotte continuïteit gewaarborgd is naar de investeerders en financiële analisten toe."

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, wenst ook Daniel Falque uitdrukkelijk te bedanken: "We zijn Daniel echt dankbaar voor de transformatie die hij mee in goede banen heeft geleid. Hij implementeerde de pijlers van de strategie van KBC Groep in onze Divisie België. Op alle gebieden van de transformatie, en vooral op het vlak van de digitale transformatie, hebben we een materiële vooruitgang geboekt. Ik wil Daniel bedanken voor de behaalde resultaten en zijn bijdragen aan KBC Groep maar ook voor de manier waarop hij de KBC-waarden heeft omarmd en beleefd, en voor zijn toewijding aan onze klanten en personeel. Gedurende verschillende jaren heb ik nauw samengewerkt met Daniel in het directiecomité van KBC Groep en hem ervaren als een vriend. Mijn collega’s en ik wensen hem dan ook het allerbeste voor zijn toekomstige plannen."

Over de benoemingen van Peter Andronov en David Moucheron zei Johan Thijs het volgende: "Ik ben ook zeer verheugd Peter Andronov in ons Directiecomité te verwelkomen. Naast zijn lange professionele, academische en internationale ervaring, heeft Peter een diepgaande economische en financiële kennis, waardoor hij een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze groep in onze kernmarkten in Centraal-Europa en Ierland. De voorbije 13 jaar heeft hij onze activiteiten in Bulgarije door zeer moeilijke tijden geloodst. Hij leidde met succes de overname van UBB Bank en de daaropvolgende fusie met CIBank en bereidde de Bulgaarse entiteiten voor op de digitale transformatie. Zijn kwaliteiten zijn ook erkend door de buitenwereld: hij is vier keer winnaar van de Bulgaarse prijs Bankier van het Jaar, evenals Manager van het Jaar, winnaar van de Burov-prijs voor bankmanagement, hij werd uitgeroepen tot Mr. Economy en werd gedecoreerd als Officier in de Kroonorde van het Koninkrijk België.

Wij zijn ook zeer verheugd met de benoeming van David Moucheron. Hij is een doorgewinterde bedrijfsleider, met een ruime ervaring als senior manager en CEO in de financiële sector, zowel bij KBC als voordien bij andere financiële instellingen, in België en in het buitenland. In de loop der jaren heeft David steeds aangetoond dat hij beschikt over de juiste combinatie van ervaring, leiderschapsvaardigheden en een diep inzicht in onze business om onze Divisie België in de volgende fase van onze strategische richting te leiden. Ik ben ervan overtuigd dat hij dankzij zijn ervaring in en grondige kennis van de lokale markt, snel het vertrouwen zal winnen van KBC's klanten, medewerkers en andere stakeholders. Hij zal onze inspanningen verder zetten om KBC te versterken en onze positie als referentie en een van de digitale koplopers in België en Europa te versterken".

Johan Thijs feliciteert ook Guy Libot, Peter Roebben en Ales Blazek met hun nieuwe benoemingen als CEO's van respectievelijk de Hongaarse, Bulgaarse en Ierse activiteiten van KBC Groep : "Met Guy, Peter en Ales hebben we CEO's gekozen met een zeer brede en uitgebreide internationale ervaring in de financiële sector. Aangezien klantenervaring, innovatie en digitale transformatie steeds belangrijker worden, zullen de succesvolle ervaring van Peter bij KBC Bank Ierland, de Ierse digitale koploper, en de ervaring van Ales als hoofd Data en Strategie bij CSOB bovendien van onschatbare waarde blijken in hun nieuwe CEO-rollen in Bulgarije en Ierland om de digitale transformatie van onze activiteiten daar naar een hoger niveau te tillen. Guy heeft in verschillende hoeken van de wereld en van onze groep gewerkt en keert nu terug naar Hongarije. Ik geloof echt dat hun ruime ervaring met complexe, internationale en transformatieve bedrijfsmodellen en diepgaande kennis van de groep, de sector en nieuwe technologieën zeer nuttig zullen zijn bij de ondersteuning van de strategie van KBC Groep, ten voordele van al onze stakeholders."

Daniel Falque blikt als volgt terug op zijn samenwerking met KBC : "Na jaren in de internationale financiële sector te hebben doorgebracht, heb ik het voorrecht gehad om 12 jaar voor een van de mooiste Europese financiële groepen in mijn eigen land, België, te mogen werken. KBC is vandaag een groep met een bewezen bankverzekeringsbusiness model, een glasheldere (data-gedreven digitale) strategie, ontegensprekelijk sterke financiële fundamenten en een unieke eigen bedrijfscultuur. Gedurende al die jaren heb ik het werken met zeer fijne collega's op alle niveaus, gedreven door sterke ethische normen, state of the art technische vaardigheden en een hoge mate van betrokkenheid en professionalisme, zeer gewaardeerd. Dit alles heeft ons ertoe gebracht om jaar na jaar samen de ambities waar te maken die we onszelf hebben opgelegd, en om KBC opnieuw aan de top van onze sector te plaatsen, niet alleen in België maar ook in Europa.

Vorig jaar lanceerde onze groep een nieuwe duidelijke strategie voor de komende jaren, die zal bijdragen tot een grondige transformatie van onze sector in de komende jaren, ten voordele van onze klanten en al onze andere stakeholders. Een nieuw tijdperk breekt aan. Daarom zijn KBC en ik overeen gekomen dat het - na 12 jaar managementfuncties bij KBC - tijd voor mij is om nieuwe en andere uitdagingen aan te gaan en plaats te maken voor de volgende generatie. Mijn opvolger David Moucheron is zonder enige twijfel de juiste man voor deze job. Hij beschikt over alle nodige vaardigheden, ervaring en marktkennis om KBC België naar een hoger niveau te tillen.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de Raad van Bestuur en mijn collega's in het Directiecomité van KBC Groep te bedanken voor hun vertrouwen en steun tijdens al deze boeiende jaren. Tot slot wil ik ook mijn dankbaarheid betuigen aan de vele getalenteerde en toegewijde collega's met wie ik de voorbije 12 jaar heb mogen samenwerken, en wens ik hen en KBC van harte het allerbeste voor de komende jaren. Als trouwe klant kijk ik er nu al naar uit om de resultaten van de strategie die we samen hebben uitgestippeld, in haar verdere uitvoering te ervaren!"

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.



