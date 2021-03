Résultats annuels 2020

Chiffre d’affaires : 471,7 M€

Résultat opérationnel d’activité (1) : 24,8 M€, soit 5,3% de marge opérationnelle

: 24,8 M€, soit 5,3% de marge opérationnelle Dividende (2) : 1,00 € par action

: 1,00 € par action Perspectives 2021 portées par les succès commerciaux du Nucléaire

Objectifs 2021 : chiffre d’affaires annuel d’au moins 500 M€ et marge opérationnelle d’activité d’au moins 6%

Paris La Défense, le 16 mars 2021 à 17h35 – Le conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, réuni ce jour, a examiné les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Dominique Louis, Président-directeur général d’Assystem, déclare :

« La pandémie Covid-19 a eu un impact sensible sur l’activité et les résultats 2020 d’Assystem, mais elle n’a pas affecté sa dynamique de développement. En témoignent les nombreux succès commerciaux remportés pendant l’année, en particulier dans le domaine du nucléaire, comme l’annonce récente de nos ambitions en Inde. Forts de nos succès, fruits de la qualité de nos équipes, de leur proximité avec nos grands clients et de notre ambition permanente de développement, nous mettons plus que jamais nos capacités mondialement reconnues d’ingénieriste au service de la transition vers une énergie décarbonée ».

CHIFFRES CLES

En millions d’euros (M€) 2019 2020 Chiffre d’affaires 497,5 471,7 Résultat opérationnel d’activité – ROPA(1) 35,2 24,8 en % du CA 7,1% 5,3% Résultat net consolidé hors contribution d’Expleo Group 14,3 14,1 Résultat net consolidé(3) 27,9 (21,1) Endettement net(4) 51,6 23,8 Dividende par action (en euro)(2) 1,00 1,00





ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT 2020

L’exercice 2020 a été marqué par l’impact négatif significatif de la pandémie Covid-19 sur le chiffre d’affaires et les résultats du Groupe, malgré les mesures de prise en charge publique, pour l’essentiel en France, de l’activité partielle d’un certain nombre de salariés et d’exonération des cotisations employeurs correspondantes. Cet impact a été particulièrement sensible pendant la période de confinement sanitaire généralisé en France.

Chiffre d’affaires

En 2020, Assystem a enregistré une contraction de son chiffre d’affaires consolidé de 5,2%, dont 5,5% en organique, +1,2% d’effet périmètre et -0,9% d’effet de la variation des taux de change.

Le chiffre d’affaires d’Energy & Infrastructure (429,7 M€) est en baisse de 3,7%, dont -5,3% en organique, +2,2% d’effet périmètre et -0,6% d’effet de la variation des taux de change.

Le Nucléaire, à 294,5 M€, est en léger repli sur l’ensemble de l’année (-2,5%), mais a stabilisé son activité au 2nd semestre 2020, par rapport à la période correspondante de l’exercice 2019, dans un contexte pourtant resté marqué par un certain nombre d’effets de la pandémie. Les succès commerciaux engrangés durant l’année 2020 permettent de viser une croissance soutenue en 2021.

Les activités d’Energy Transition & Infrastructures (ET&I), à 135,2 M€, sont en repli de 7,6% en organique sur l’année, la tendance au second semestre (-3,5%) s’étant nettement améliorée par rapport au 1er semestre (-12,0%). Pour 2021, la perspective est de réaliser un chiffre d’affaires compris entre celui de 2019 et celui de 2020.

Avec un chiffre d’affaires de 38,9 M€, l’activité Staffing, en recul de -11,3%, a été fortement affectée par des fermetures de frontières pendant l’essentiel de l’année 2020. Pour 2021, l’objectif de chiffre d’affaires est de 40 M€.

Résultat opérationnel d’activité (ROPA) et EBITDA(5)

En 2020, le ROPA consolidé est de 24,8 M€, contre 35,2 M€ en 2019. La marge opérationnelle d’activité s’élève à 5,3%, contre 7,1% un an plus tôt.

Le ROPA d’Energy & Infrastructure est de 28,3 M€, soit une marge de 6,6% du chiffre d’affaires, contre respectivement 36,9 M€ et 8,3% en 2019.

Le ROPA du Staffing s’inscrit en net recul à 0,5 M€ contre 1,4 M€(6) un an plus tôt, avec une marge de 1,3% du chiffre d’affaires.

Les frais centraux du groupe (Holding), nets du ROPA des activités regroupées sous « Divers », ont un impact sur le ROPA consolidé de (4,0) M€ en 2020, contre (3,1) M€(6) en 2019. Hors ROPA enregistré au titre des activités « Divers » (déconsolidées au 1er juillet 2020), ces frais centraux s’élèvent à respectivement (4,6)M€ en 2020 et (4,9) M€ en 2019.

L’EBITDA(5) consolidé est, hors incidence de l’application de la norme IFRS16, de 30,5 M€ en 2020, soit 6,5% du chiffre d’affaires, à comparer à respectivement 39,1 M€ et 7,9% du chiffre d’affaires en 2019.

Résultat opérationnel et autres éléments du résultat net consolidé

Le résultat opérationnel consolidé 2020 s’élève à 21,8 M€, contre 27,3 M€ en 2019. Il prend en compte les charges relatives aux paiements fondés sur des actions de (1,3) M€ et des produits et charges opérationnels non liés à l’activité à hauteur de (1,7) M€, dont (3,7) M€ de charges de restructuration portant sur le site de Belfort et 2,0 M€ de plus-value de cession de la participation du Groupe dans la société Eurosyn.

La contribution d’Expleo Group au résultat d’Assystem, qui détient 38,2% du capital et des instruments de quasi-fonds propres émis par la société (obligations convertibles à coupon capitalisé), est de (35,2) M€, dont (45,2) M€ de quote-part de résultat net et 10,0 M€ de coupon des obligations convertibles. Cette contribution négative n’a pas d’incidence sur le cash-flow du Groupe.

Le résultat financier est de (1,9) M€. Il intègre un dividende de 3,1 M€ reçu de Framatome et une charge de (0,9) M€ enregistrée au titre du rachat du solde du capital social de la société turque Assystem Envy.

Le résultat net consolidé s’établit à (21,1) M€ contre 27,9 M€ en 2019, après prise en compte d’une charge d’impôt de (5,8) M€, contre (11,2) M€ en 2019. Hors incidence de la contribution d’Expleo Group, il est de 14,1 M€, à comparer à 14,3 M€ en 2019.

Informations sur Expleo Group

En 2020, le chiffre d'affaires d’Expleo Group, s'élève à 908,0 M€, à comparer à 1 084,1 M€ en 2019. La pandémie de COVID-19 a fortement affecté la demande de services de R&D externalisée sur les deux principaux secteurs d’activité de la société, l’aéronautique et l’automobile. Cet impact étant durable, la société a en conséquence décidé de procéder à une restructuration des activités correspondantes, pour l’essentiel en France, dont la mise en œuvre aura lieu principalement en 2021.

L’EBITDA d’Expleo Group (hors incidence d’IFRS16) est de 51,5 M€ sur l’exercice (dont 27,3 M€ au 2nd semestre), soit 5,7% du chiffre d’affaires consolidé, contre respectivement 108,6 M€ et 10,0% en 2019. Il prend en compte (12,8) M€ d’impact du reste à charge de la société au titre de l’activité partielle de ses salariés, traité en résultat opérationnel d’activité. Ce dernier s’élève à 38,6 M€.

Le résultat net consolidé d’Expleo Group avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres est négatif de 92,2 M€. Il comprend une charge nette au titre d’éléments non récurrents de 77,3 M€, dont 66,8 M€ liés au provisionnement de la restructuration.

FREE CASH-FLOW(7) ET ENDETTEMENT NET

Le free cash-flow 2020 est, hors incidence de l’application de la norme IFRS16, positif de 58,4 M€. Avant effet des 26,7 M€ de reports d’échéances de dettes fiscales et sociales dont a bénéficié le Groupe dans le cadre des mesures prises par les autorités publiques, pour l’essentiel en France, il est de 31,7 M€ (soit 6,7% du chiffre d’affaires). Les dettes fiscales et sociales dont le paiement a été reporté seront soldées à hauteur de 13,6 M€ au 1er semestre 2021 et de 13,1 M€ au 2nd semestre 2021.

L’endettement net ressort à 23,8 M€ au 31 décembre 2020, contre 51,6 M€ au 31 décembre 2019. La variation constatée de (27,8) M€ se décompose comme suit :

(58,4) M€ d’effet du free cash-flow (7) sur l’endettement ;

sur l’endettement ; 15,1 M€ de dividendes versés aux actionnaires d’Assystem au titre de l’exercice 2019,

8,9 M€ d’acquisitions de titres (acquisition de Corporate Risks Associates et du solde du capital d’Assystem Envy) et d’un fonds de commerce ;

6,6 M€ d’autres flux, dont 9,4 M€ d’acquisitions d’actions Assystem et (3,1) M€ de dividendes perçus de Framatome.

DIVIDENDE PROPOSE AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Au titre de l’exercice 2020, Assystem proposera le paiement d’un dividende de 1,00 € par action à l’approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 27 mai 2021. Sur cette base, le dividende total représenterait 14,8 M€(8).

PERSPECTIVES 2021

Assystem a pour objectifs de réaliser en 2021, hors contribution de toute acquisition réalisée durant l’exercice et sur la base des taux de change constatés début 2021 :

un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 500 M€ ;

une marge de ROPA sur chiffre d’affaires d’au moins 6%, étant souligné que l’accroissement, par rapport à l’année de référence 2019, des coûts des systèmes d’information liés à la mise en œuvre d’un nouvel ERP(9) et des mesures de sécurité informatique représente 0,8% du chiffre d’affaires.

Ces perspectives reposent sur l’hypothèse que les opérations du Groupe et celles de ses clients puissent continuer de fonctionner dans les conditions prévalant à date.

CALENDRIER FINANCIER 2021

4 mai 2021 : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021

27 mai 2021 : Assemblée générale des actionnaires

29 juillet 2021 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél. : 01 41 25 28 07







Anne-Charlotte Dagorn

Directrice de la communication

acdagorn@assystem.com

Tél. : 06 83 03 70 29 Agnès Villeret

Relations investisseurs - Komodo

agnes.villeret@agence-komodo.com

Tél. : 06 83 28 04 15









ANNEXES

1/ CHIFFRE D'AFFAIRES ET ROPA PAR DIVISION

CHIFFRE D'AFFAIRES

En millions d’euros 2019 2020 Variation

Totale Variation organique* Groupe 497,5 471,7 -5,2% -5,5% Energy & Infrastructure 446,2 429,7 -3,7% -5,3% Staffing 43,8 38,9 -11,3% -7,3% Divers 7,5 3,1 - -

* à périmètre comparable et taux de change constant.

RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE (ROPA) (1)

En millions d’euros 2019 % du CA 2020 % du CA Groupe 35,2 7,1% 24,8 5,3% Energy & Infrastructure 36,9 8,3% 28,3 6,6% Staffing 1,4 3,2% 0,5 1,3% Holding et divers (3,1) - (4,0) -

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group (0,9 M€ en 2019 et 1,0 M€ en 2020).

2/ ETATS FINANCIERS

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

En millions d'euros 31/12/2019 31/12/2020 ACTIF Goodwill 84,6 82,0 Immobilisations incorporelles 12,2 15,6 Immobilisations corporelles 10,5 12,0 Droits d'utilisation au titre de contrats de location 34,4 37,7 Immeubles de placement 1,4 1,3 Participations dans des entreprises associées 1,0 1,4 Titres Expleo Group mis en équivalence 91,2 43,0 Obligations convertibles Expleo Group 111,4 121,4 Titres et obligations convertibles Expleo Group 202,6 164,4 Autres actifs financiers (1) 143,8 144,6 Impôts différés actifs 4,5 5,7 Actif non courant 495,0 464,7 Clients et comptes rattachés 160,8 150,5 Autres créances 30,0 23,9 Actifs d'impôt courants 1,6 0,7 Autres actifs courants 0,5 0,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie (2) 29,2 43,1 Actif courant 222,1 218,5 TOTAL DE L'ACTIF 717,1 683,2 PASSIF 31/12/2019 31/12/2020 Capital 15,7 15,7 Réserves consolidées 353,7 348,9 Résultat net part du Groupe 27,0 (22,0) Capitaux propres part du Groupe 396,4 342,6 Participations ne donnant pas le contrôle 0,3 0,1 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 396,7 342,7 Emprunts et dettes financières (2) 80,5 66,0 Dette locative au titre de droits d'utilisation 27,1 30,2 Engagements de retraite et avantages du personnel 18,4 19,6 Dettes sur acquisitions de titres 4,4 - Provisions non courantes 17,2 17,4 Autres passifs non courants 0,8 - Impôts différés passifs - 0,1 Passif non courant 148,4 133,3 Emprunts et dettes financières (2) 0,3 0,9 Dette locative au titre de droits d'utilisation 7,7 8,5 Fournisseurs et comptes rattachés 32,7 28,3 Dettes sur immobilisations 1,2 0,1 Dettes fiscales et sociales 95,4 120,8 Dettes d'impôt courantes 2,7 1,0 Provisions courantes 3,0 6,9 Autres passifs courants 29,0 40,7 Passif courant 172,0 207,2 TOTAL DU PASSIF 717,1 683,2

(1) Dont au 31/12/2020, titres Framatome pour 136,7 M€.

(2) Endettement net au 31/12/2020 égal à 23,8 M€, dont :

- Emprunts et dettes financières non courants et courants : 66,9 M€,

- Trésorerie et équivalents de trésorerie : 43,1 M€.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE



En millions d'euros 31/12/2019 31/12/2020 Chiffre d'affaires 497,5 471,7 Charges de personnel (351,2) (348,6) Autres produits et charges d'exploitation (97,7) (81,9) Impôts et taxes (1,1) (1,1) Amortissements et provisions opérationnels courants, nets (13,2) (16,3) Résultat opérationnel d’activité 34,3 23,8 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées 0,9 1,0 Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 35,2 24,8 Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (6,9) (1,7) Paiements fondés sur des actions (1,0) (1,3) Résultat opérationnel 27,3 21,8 Quote-part des résultats d’Expleo Group (EG) 4,5 (45,2) Produits des obligations convertibles EG 9,1 10,0 Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement (1,8) (2,7) Autres produits et charges financiers 0,5 0,8 Résultat avant impôt des activités poursuivies 39,6 (15,3) Impôt sur les résultats (11,2) (5,8) Résultat net des activités poursuivies 28,4 (21,1) Résultat net des activités cédées ou en cours de cession (0,5) - Résultat net consolidé 27,9 (21,1) dont : Part du Groupe 27,0 (22,0) Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 0,9 0,9

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE



En millions d'euros 31/12/2019 31/12/2020 ACTIVITE ROPA incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 35,2 24,8 Amortissements et provisions opérationnels courants, nets 13,2 16,3 EBITDA 48,4 41,1 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité 8,1 46,9 Impôts versés (10,7) (6,7) Autres flux (3,8) (0,4) Flux nets de trésorerie liés à l'activité 42,0 80,9 Dont flux nets de trésorerie opérationnels des activités poursuivies 42,5 80,9 Dont flux nets de trésorerie opérationnels des activités cédées (0,5) - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations, nettes de cessions, dont : (15,8) (11,9) Acquisitions d'immobilisations (16,0) (12,0) Cessions d'immobilisations 0,2 0,1 Free cash-flow 26,2 69,0 Dont free cash-flow des activités poursuivies 26,7 69,0 Dont free cash-flow des activités cédées (0,5) - Acquisitions de titres de sociétés et de fonds de commerce (22,2) (8,9) Autres mouvements, nets 4,4 6,1 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (33,6) (14,7) Dont flux nets de trésorerie des activités poursuivies (33,6) (17,1) Dont flux nets de trésorerie des activités cédées - 2,4 OPERATIONS DE FINANCEMENT Produits et charges financiers nets reçus (versés) (1,7) (1,3) Emissions d'emprunts 17,2 - Remboursements d'emprunts et variations des autres dettes financières (0,2) (14,0) Remboursement de la dette locative au titre de droits d’utilisation* (9,3) (10,6) Dividendes versés (17,2) (16,0) Autres mouvements sur capitaux propres de la mère 0,2 (9,4) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (11,0) (51,3) Variation de la trésorerie nette (2,6) 14,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 32,1 29,1 Incidence des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises (0,4) (1,1) Variation de la trésorerie nette (2,6) 14,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 29,1 42,9

* Y inclus charge financière.

3/ EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT (CASH) NET

En millions d’euros Endettement net au 31/12/2019 51,6 Free cash-flow des activités poursuivies (58,4) Hors incidence d’IFRS 16 Acquisition de titres 8,9 Dividendes versés aux actionnaires d’Assystem 15,1 Opérations sur actions propres 9,4 Autres flux (2,8) Y inclus 3,1 M€ de dividende Framatome Endettement net au 31/12/2020 23,8

4/ INFORMATIONS SUR LE CAPITAL

Nombre de titres Au 31/12/2019 Au 31/12/2020 Actions ordinaires émises 15 668 216 15 668 216 Actions d’autocontrôle 670 640 855 848 Actions gratuites et de performance en circulation 303 715 170 925 Nombre moyen pondéré d’actions 15 004 957 15 000 142 Nombre moyen pondéré d’actions dilué 15 308 672 15 171 067

Actionnariat au 28 février 2021

En pourcentage Actions Droits de vote effectifs HDL Development (1) 57,14% 74,76% Public (2) 37,37% 25,24% Autocontrôle 5,49% -

HDL Development est une holding contrôlée à 88,33% par Dominique Louis, président-fondateur d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85% du capital d’Assystem. Comprend 0,85% détenus par HDL.







(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group (0,9 M€ en 2019 et 1,0 M€ en 2020).

(2) Au titre de l’exercice 2020, tel qu’il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2021.

(3) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : 0,9 M€ en 2019 et 0,9 M€ en 2020, soit un résultat net part du Groupe de 27,0 M€ en 2019 et (22,0) M€ en 2020.

(4) Dettes financières moins trésorerie et équivalents de trésorerie, corrigés de la juste valeur des produits dérivés de couverture.

(5) ROPA, tel que déterminé hors incidence de l’application de la norme IFRS16 (soit 0,6 M€ en 2020), augmenté des dotations nettes aux provisions et aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles liés à l’activité.

(6) 0,2 M€ de résultat opérationnel d’activité ont été reclassés des activités « Divers » vers l’activité Staffing en 2019 pour assurer la comparabilité avec 2020.

(7) Flux nets de trésorerie liés à l’activité sous déduction des acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions. Le free cash-flow y inclus l’incidence d’IFRS16 s’élève à 69,0 M€.

(8) Soit le produit de 1,00 euro et d’un nombre d’actions émises existantes au 28 février 2021 et donnant droit à dividende de 14 808 463.

(9) Le précédent ERP du Groupe était totalement amorti.

Pièce jointe