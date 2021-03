Blagnac, France, le 17 mars 2021-17h35,

Montréal, Canada

RESULTATS ANNUELS 2020

Chiffre d’affaires consolidé : 123,1 M€ soit -33,5% (dont international : -38,0%)

EBITDA(1) = 6,5 M€

Provisions et charges liées à la Covid-19 = 14,4 M€

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Dans un contexte de marché marqué par la pandémie de la Covid-19, SOGECLAIR s’est montré réactif :

Les mesures d’adaptation ont été engagées dès le 1 er semestre 2020 (simplification juridique, redressement de la filiale allemande, adaptation des effectifs).

semestre 2020 (simplification juridique, redressement de la filiale allemande, adaptation des effectifs). En parallèle, des succès commerciaux ont pu être réalisés avec des gains de contrats pluriannuels notamment pour la division Aerospace.

Au total, les décisions engagées dès le 1er semestre 2020 ont permis un retour à la profitabilité dès le 2nd semestre 2020.



Le conseil d’administration, réuni le 11 mars 2021, a arrêté les comptes de l’exercice annuel 2020.

Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées.

En M€ 2020 2019 2020 / 2019



Chiffre d’affaires



123,1



185,0



-33,5%



Dont international



64,9



104,7



-38,0%



EBITDA(1)



6,5



16,9



-61,6%



En % du chiffre d’affaires



5,3%



9,1%



Résultat Opérationnel



-13,3*



8,8



En % du chiffre d’affaires



-10,8%



4,8%



Résultat Net



-13,8**



5,8



Dont part du groupe



-14,3



5,0

(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

* Dont -12,4 M€ de provisions et charges liées à la Covid-19

** Dont -2,0 M€ de désactivation d’impôts différés suite à la Covid-19

Activité

L’aviation commerciale, lourdement pénalisée par les effets de la Covid-19, recule de 48% sur l’année. Après le 1er trimestre 2020, l’aviation d’affaires est devenue le 1er marché du Groupe représentant près du double de l’aviation commerciale.

La rentabilité d’EBITDA par division est détaillée dans le tableau ci-après :





EBITDA / Division



1er semestre 2020



2ème semestre 2020



2020

En M€

En % du CA Aerospace -0,6 1,5 0,9 1,0% Simulation -1,4 4,6 3,3 10,6% Véhiculier -0,4 0,3 -0,1 -4,8% Société mère 1,3 1,1 2,4 Total -1,1 7,6 6,5 5,3%

Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.

Le free Cash-Flow opérationnel 2020 ressort à 25,8M€ en très forte progression.

Le gearing retraité (c’est-à-dire la dette financière nette augmentée des reports de charges sociales sur fonds propres) s’établit à 38,9% dont 1/3 au titre des loyers (IFRS 16) et un peu plus de la moitié concernent les reports de dettes sociales.

SOGECLAIR dispose d’une trésorerie de près de 46M€.

Proposition de dividende

Conformément à la politique long terme de distribution de dividendes, le conseil d’administration du 11 mars 2021 a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 12 mai 2021, un dividende maintenu à 0,90€ par action avec option de paiement en actions (avec décote de 10%).

La famille Robardey, actionnaire à 63% de SOGECLAIR, a indiqué qu’elle opterait pour le paiement en actions.

Perspectives

Avec un marché de l’aéronautique qui, selon les études internationales, ne devrait pas retrouver son rythme d’avant crise avant 2023-2025, SOGECLAIR prévoit, après un 1er trimestre défavorable, une croissance légère pour 2021.

La structure de coûts d’ores-et-déjà adaptée et l’évolution de l’offre vers une plus forte valeur ajoutée seront le moteur d’une amélioration de la marge.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 1er trimestre 2021, le 05 mai 2021 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business - Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

