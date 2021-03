Scandinavian Investment Group A/S

March 18, 2021 07:53 ET

Tidligere bestyrelsesmedlemmer Jens Kristian Jepsen, Lars Risager & Carsten Lønfeldt har meddelt Selskabet, at de ønsker at udnytte deres warranter iht. warrantprogram af 15 juni 2018, hvilket giver dem ret til at tegne følgende antal aktier til en kurs på 1,44.

Jens Kristian Jepsen: 443.322 aktier

Carsten Lønfeldt, 424.513 aktier

Lars Risager, 178.125 aktier

Selskabet vil sælge i alt 1.045.960 aktier fra sin egenbeholdning, og selskabet vil efter transaktionen derfor besidde 5.519.192 aktier, svarende til 10,30% af aktiekapitalen.

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-invgroup.dk

