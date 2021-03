COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 mars 2021, 7h00 CET

Résultat annuel 2020

Finalisation du recentrage du portefeuille de produits sur les marchés professionnels

Poursuite des innovations dans le domaine des drones et des logiciels

Marge brute élevée et stabilité des dépenses opérationnelles

Premiers succès dans le domaine de la Défense et de la Sécurité en France et à l’international

Carnet de commande 2021 bien orienté, porté par les drones et solutions professionnels

En 2020, face à une situation sanitaire et économique inédite, Parrot a finalisé le recentrage de son portefeuille de drones et de solutions sur les marchés professionnels, confirmé le redressement de sa marge brute et préservé ses capacités d’innovation, tout en se déployant sur le marché des drones pour la Défense et la Sécurité.

Au-delà du ralentissement des ventes lié à la Covid-19, principalement concentré sur le 1er semestre (-33,3 % vs.

-15,3 % au 2ème semestre), le plan de marche a été peu impacté par la crise sanitaire ; grâce à la mobilisation des équipes, les projets ont pu avancer quasi normalement et la baisse du chiffre d’affaires, résultant du recentrage de l’offre sur les nouvelles générations de produits professionnels, s’est progressivement ralentie tout au long de l’année.

Les comptes consolidés 2020 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 17 mars 2021. Les procédures d’audit sont en cours de finalisation par les commissaires aux comptes et les rapports seront émis après finalisation des procédures requises pour leurs émissions.

Compte consolidés résumés, IFRS, en M€ 2020 2019 Var. Chiffre d’affaires 57,3 76,1 -24,7% Marge brute 40,2 48,5 -17,0% en % du chiffre d’affaires 70,2% 63,7% Dépenses opérationnelles 76,2 76,9 -0,8% Résultat opérationnel courant -36,0 -28,4 -26,7% en % du chiffre d’affaires -62,9% -37,4% Résultat opérationnel (2) -35,6 -27,4 -29,9% en % du chiffre d’affaires -62,1% -36,0% Résultat net, part du Groupe -38,4 -29,6 -29,9% en % du chiffre d’affaires -67,0% -38,9%

Au global, le Groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 57,3 M€ en 2020, le recul (-24,7 %) est principalement attribuable à la diminution volontaire des ventes de produits grand public. À fin 2020 le chiffre d’affaires est constitué à 96 % de nouvelles générations de drones et solutions. Au 4ème trimestre 2020, le recul du chiffre d’affaires consolidé est ramené à

-10,9 % en base annuelle, et affiche une hausse de 15,1 % par rapport au 3ème trimestre 2020. Le chiffre d'affaires généré par les nouvelles générations de produits est en hausse de 1 % par rapport au 4ème trimestre 2019. Au-delà du pilotage de la stratégie commerciale, les effets de la crise sanitaire (confinement, limitation des déplacements) ont été plus marqués sur les ventes d’équipements (-25,8 % hors anciennes générations de produits), tandis que les ventes de logiciels dédiés à l'analyse des données relevées par les drones ont maintenu leur croissance (+3,7 % hors ventes intragroupe) ; elles représentent 41 % des ventes du Groupe à fin 2020, contre 30 % à fin 2019. Ces tendances s’inscrivent dans un marché des drones professionnels dont la baisse a été estimée à 12 % en 2020, sous l’effet de la crise sanitaire1.

D’un point de vue géographique, 16 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe affiche une croissance moyenne de 23,8 %, portée notamment par la conquête de nouveaux clients professionnels en Amérique du sud et en Allemagne, et des contrats dans le domaine de la sécurité au Japon et en Suisse. En Amérique du nord, le recul des ventes (-19,4 %) est partiellement compensé par le succès des derniers modèles de drones (Anafi Thermal, Anafi USA) destinés aux forces de sécurité et aux agences gouvernementales, sur ce territoire particulièrement attentif aux enjeux de cybersécurité. En France (10 % du CA du Groupe) où les mesures de confinement ont été importantes, le recul du chiffre d’affaires s’établit à 42,9 % et ne tient donc pas compte du contrat cadre avec la DGA remporté par l’Anafi USA début 2021. Les tendances sont similaires en Espagne et au Royaume-Uni, où de nombreuses institutions, soucieuses de la sécurité de leurs données, choisissent désormais des drones Parrot.

La stratégie produits mise en œuvre depuis fin 2018, axée sur des drones et solutions professionnelles fiables tant en termes de performance que de sécurisation des données, génère un redressement probant du taux de marge brute qui ressort à 70,2 %. La part croissante de l’offre logiciels et la diminution de ventes de produits grand public contribuent principalement à l’amélioration.



En 2020, le Groupe a continué de piloter ses opérations avec 2 axes prioritaires : le maintien d’une forte capacité d’innovation, gage de son avenir sur le marché des drones, et le strict contrôle des coûts, avec une amélioration de l’effet des mesures prises en 2019. Le résultat opérationnel, à (35,6) M€ contre (27,4) M€ en 2019 est principalement le reflet de la baisse des ventes ; il tient compte de mesures de chômage partiel, principalement en Suisse et en Allemagne, relatives aux dispositifs de soutien à l’économie mis en œuvre par les gouvernements respectifs qui ont permis une économie de charges de personnel de 2,3 M€ sur l'exercice. Dans ce contexte, les dépenses opérationnelles de l’exercice, à 76,2 M€ sont stables (-0,9%) par rapport à 2019. Elles reflètent :

une hausse de 14,2 % des dépenses de R&D (40,2 M€) avec la finalisation de l’Anafi USA lancé en septembre 2020 pour le marché de la Défense et de la Sécurité, la nouvelle génération de logiciels métiers de Pix4D prenant en compte un nombre croissant d’usages et d’intégration dans le domaine de la cartographie, de l’inspection et de la sécurité, et le renouvellement de la gamme de drones à voilures fixes (eBee), alliant endurance et maniabilité, présentée début 2021 ;

une baisse de 24,9 % des dépenses Commerciales et Marketing (16,3 M€), permise par la simplification de l’organisation et la diminution des activités grand public, amplifiée par les effets de la crise sanitaires (quasi absence de déplacements, absences d'événements, etc.) ;

une quasi stabilité (+1,5 %) des frais généraux (13,6 M€) ;

une diminution (-7,6 %) des dépenses de Production et d’industrialisation (6,1 M€) liée principalement aux mesures de chômage partiel.

L’évolution du résultat financier, à (2,2) M€ en 2020 contre (1,1) M€ en 2019, est imputable à la baisse du dollar. Tenant compte de l’absence d’impôts en 2020 le résultat net part du Groupe ressort à (38,4) M€, contre (29,5) M€ en 2019.

Évolutions de la trésorerie et du bilan au 31 décembre 2020

La trésorerie nette du Groupe s’élève à 85,5 M€ à fin décembre 2020, hors impact IFRS 16 (et à 77,9 M€ incluant IFRS 16), contre 125,1 M€ hors impact IFRS 16 (et à 116,0 M€ incluant IFRS 16) en 2019. La trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les autres actifs financiers courants s’élèvent à 88 M€, soit une diminution de 38,6 M€ par rapport à la clôture de l’exercice précédent, en ligne avec les attentes.

La trésorerie consommée par les opérations s’élève à (30,1) M€ essentiellement liée au résultat de la période et bénéficiant de la variation favorable de 2,5 M€ du besoin en fonds de roulement. Celle-ci s’explique notamment par une baisse de 4,3 M€ des créances clients, reflet à la fois la réduction du chiffre d’affaires et de la discipline de collecte des encours. Les comptes fournisseurs et les charges constatées d’avance ont également diminué de 4,3 M€ traduisant le recentrage du portefeuille de produits, et contrebalancés en partie par une réduction de la valeur de stocks de 3,1 M€, à 10,2 M€ au 31 décembre 2020. La trésorerie utilisée par les opérations d’investissements est de (3,8) M€, tenant compte d’un investissement de 2 M€ dans une société de logiciels au 4ème trimestre 2020. La trésorerie utilisée par les opérations de financement, pour (2,8) M€, est principalement constituée de 4,0 M€ de contrats de location dans le cadre de l’application de la norme IFRS 16.

La cession de la société Micasense, effective au 27 janvier 2021, doit générer un encaissement de trésorerie estimé à 12,9 M€ en 2021, net des frais de transaction, dont 3 MU$ en actions AgEagle Aerial Systems Inc. (UAVS, NYSE American). Le prix de cession intègre par ailleurs des paiements complémentaires de 2,25 M$ puis de 2,5 M$, respectivement en mars 2022 et en mars 2023, sous réserve des garanties usuelles données dans le cadre de l’accord.

Perspectives 2021

Les drones professionnels représentent sans aucun doute la naissance d'une nouvelle industrie qui marquera profondément le 21ème siècle, comme l'automobile, les télécommunications ou l'aéronautique en leurs temps. Si le potentiel de croissance des activités professionnelles paraît considérable sur les années à venir, le rythme de croissance du marché est fortement corrélé à l’évolution du contexte législatif et aux capacités (financières, techniques, opérationnelles) des professionnels à intégrer ces technologies. Parrot entend continuer à servir le développement de cette nouvelle industrie de haute technologie en s’appuyant sur un portefeuille de solutions performantes dédiées à la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, la Défense et la Sécurité, et l’agriculture de précision, et adaptées à un nombre croissant de cas d’usages relevant principalement de la collecte et de l’analyse de données de haute précision.

En tant que 1er groupe européen du marché des drones, avec une souveraineté technologique et capitalistique préservée, le groupe Parrot entend rester focalisé sur l’avancement de ses projets, et notamment la finalisation de nouveaux produits professionnels, la poursuite d’une stratégie commerciale ciblant les professionnels, les entreprises, les grands comptes et les gouvernements, et un strict contrôle des coûts. Le Groupe continuera de s’appuyer sur les plus hauts standards de sécurité et de transparence pour conquérir des parts de marché.

La stratégie menée par le Groupe depuis 2018, tenant compte d’une forte diminution du chiffre d’affaires, et s’appuyant sur une trajectoire technologique de création de valeur sur les marchés professionnels, a permis le redressement de la marge brute. Les effets de périmètre liés l’évolution du portefeuille de produits devrait continuer de s'amoindrir en 2021.

Le Groupe, vigilant quant à l’impact que pourraient avoir les mesures sanitaires et les tensions sur le marché des composants, a sécurisé la grande majorité de ses achats en 2021. Parrot continuera de capitaliser sur sa capacité d’innovation, la qualité de ses produits et une attention permanente portée à la gestion de ses opérations et l'allocation efficace de ses ressources. Au regard du plan de marche 2021, notamment des lancements de produits, des plans de production et du carnet de commande, le retour à la croissance pourrait se matérialiser au 2ème semestre 2021, porté notamment par l'accélération des livraisons dans le domaine de la Défense et de la Sécurité.

Prochains rendez-vous financiers :

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2021 : Vendredi 21 mai 2021 avant bourse.

trimestre 2021 : Vendredi 21 mai 2021 avant bourse. Assemblée générale mixte : Mercredi 16 juin 2021 à 8h30.

Résultats du 1er semestre 2021 : Vendredi 30 juillet 2021 après bourse.

A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot se déploie sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des équipements aux services en passant par les logiciels. Ses microdrones, reconnus pour leurs performances et leur robustesse, adressent les usages professionnels et grand public. Le Groupe dispose également d'un ensemble de solutions de pointe (drones, capteurs, logiciels) à destination des professionnels, des entreprises, des grands comptes et des gouvernements. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’agriculture.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com , www.sensefly.com, www.pix4d.com

ANNEXES

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ENTITÉS

En M€ et en % du CA Ex, 2020 Ex, 2019 Var, T4 2020 T4 2019 Var, Parrot Drones (microdrones) 18,7 33% 31,9 42% -41% 6,3 38% 8,3 45% -24% dont produits grand public historique(1) 2,2 4% 9,3 12% -77% 0,7 4% 2,8 15% -76% Pix4D (logiciels) 23,3 41% 22,5 30% +4% 6,7 40% 6,2 33% +8% senseFly (drones et capteurs) 10,8 19% 14,2 19% -24% 2,4 15% 2,4 13% -2% MicaSense (capteurs et services) 5,3 9% 7,5 10% -29% 1,3 8% 1,6 8% -17% Airinov (services) (2) 0,0 0% 0,6 1% - 0,0 - -0 - - Parrot SA 0,3 0% 1,8 2% -85% 0,1 0% 0,5 3% -87% Éliminations intragroupe -1,1 -2% -2,3 -3% -52% -0,3 -2% -0,5 -3% -46% TOTAL GROUPE PARROT 57,3 100% 76,1 100% -25% 16,5 100% 18,5 100% -11% TOTAL DRONES (3) 55,1 96% 66,2 87% -17% 15,8 96% 15,7 85% +1%

(1) Produits grand public historiques : anciennes gammes de drones (Bebop, Disco, Mini Drones), de produits automobiles (car kit, plug & play), d’objets connectés.

(2) l’activité d’Airinov est arrêtée depuis fin 2019.

(3) Total Drones est un indicateur alternatif de performance visant à mesurer l’effet des décisions stratégiques, il est constitué pour les exercices présentés en déduisant du chiffres d’affaires total du Groupe les activités en fin de vie ou fermées, soit les produits grand public historique de Parrot Drones et le chiffre d’affaires Airinov.

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

IFRS en M€ et en % du CA Ex. 2020 Ex. 2019 Chiffre d’affaires 57,3 76,1 Coût des ventes (17,0) (27,6) Marge brute 40,2 48,5 en % du chiffre d’affaires 70,2% 63,7% Frais de R&D (40,2) (35,2) en % du chiffre d’affaires -70,2% -46,3% Frais Marketing & Commerciaux (16,3) (21,7) en % du chiffre d’affaires -28,4% -28,5% Frais Généraux & Administratifs (13,6) (13,4) en % du chiffre d’affaires -23,8% -17,7% Frais de Production & Qualité (6,1) (6,6) en % du chiffre d’affaires -10,7% -8,6% Résultat opérationnel courant (36,0) (28,4) en % du chiffre d’affaires -62,9% -37,4% Autres produits et charges opérationnelles 0,5 1,0 Résultat opérationnel (35,6) (27,4) en % du chiffre d’affaires -62,1% -36,0% Résultat financier (2,2) (1,1) Quote part du résultat MEQ (0,4) (0,6) Impôt sur le résultat (0,3) (0,4) Résultat net (38,4) (29,6) Intérêts minoritaires (0,1) 0,0 Résultat net, part du Groupe (38,4) (29,5) en % du chiffre d’affaires -67,0% -38,9%





BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF - IFRS en M€ 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Actifs non courants 21,0 20,9 Écart d’acquisition (0,0) (0,0) Autres immobilisations incorporelles 0,4 0,4 Immobilisations corporelles 2,3 2,2 Droit d’utilisation 5,9 6,6 Participations dans les entreprises mises en équivalence 5,0 5,6 Actifs financiers 6,5 4,4 Créances de loyer non courantes 0,7 1,6 Impôts différés actifs 0,2 0,2 Actifs courants 121,7 168,2 Stocks 10,2 13,3 Créances clients 6,0 10,3 Créances d’impôts 7,6 6,0 Créances diverses 9,1 11,2 Créances de loyers courantes 0,7 0,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 88,0 126,6 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 2,7 - TOTAL ACTIF 145,4 189,1





CAPITAUX PROPRES & PASSIF - IFRS en M€ 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Capitaux propres 99,7 139,2 Capital social 4,6 4,6 Primes d’émission et d'apport 331,7 331,7 Réserves hors résultat de la période (204,0) (174,3) Résultat de la période - part du Groupe (38,4) (29,5) Écarts de conversion 5,2 6,3 Capitaux propres attribuables aux actionnaires 99,2 138,7 Participations ne donnant pas le contrôle 0,5 0,5 Passifs non courants 10,6 10,9 Dettes financières non courantes 1,8 1,5 Dettes de loyers non courantes 4,1 5,7 Provisions pour retraites et engagements assimilés 1,3 0,9 Impôts différés passifs 0,0 0,0 Autres provisions non courantes 0,1 0,1 Autres dettes non courantes 3,4 2,6 Passifs courants 33,6 38,9 Dettes financières courantes 0,7 - Dettes de loyers courantes 3,5 3,4 Provisions courantes 3,9 5,2 Dettes fournisseurs 11,9 16,3 Dette d'impôt courant 0,1 0,0 Autres dettes courantes 13,5 14,0 Passifs classé comme détenus en vue de la vente 1,6 - TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 145,4 189,1





TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

IFRS en M€ 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Flux opérationnel Résultat de la période, des activités poursuivies (38,4) (29,6) Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société (38,4) (29,5) Participations de donnant pas le contrôle (0,1) (0,0) Quote part du résultat de la société mise en équivalence 0,4 0,6 Amortissements et dépréciations 3,7 (7,4) Plus et moins-values de cessions 0,3 1,0 Charges d'impôts 0,3 0,4 Coût des paiements fondés sur des actions 1,1 1,5 Coût de l'endettement financier net 0,2 0,3 Capacité d'Autofinancement opérationnelle avant coût de l'endettement financier net et impôt (32,4) (33,1) Variation du besoin en fonds de roulement 2,5 4,0 Impôt payé (0,2) (0,5) Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) (30,1) (29,5) Flux d’investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (2,1) (1,4) Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise - (1,0) Acquisitions d’actifs financiers (2,3) (0,5) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 0,1 0,1 Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée (0,4) - Cessions de participations dans les entreprises mise en équivalence - - Cessions d’actifs financiers 0,8 0,9 Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) (3,8) (1,8) Flux de financement Apports en fonds propres 0,0 0,0 Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1,7 0,0 Trésorerie placée à + 3 mois - 0,0 Coût de l'endettement financier net (0,2) (0,3) Remboursement de dettes financières à court terme (nets) (4,2) (4,0) Ventes / (Achats) d’actions propres(4) - 0,0 Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) (2,8) (4,3) Variation nette de la trésorerie (D = A+B+C) (36,7) (35,6) Incidence de la variation des cours des devises (1,1) 0,7 Incidence des changements de principes comptables (reclasst IFRS 5) (0,8) - Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période 126,6 161,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 88,0 126,6

***







