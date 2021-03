WatchGuard refuerza su inversión en cuentas estratégicas y proveedores de servicios con el nombramiento de Miguel Carrero

Reconocido ejecutivo de la ciberseguridad y en el campo de proveedores de servicios, Miguel liderará la expansión de la inversión de la compañía para la activación de los servicios de seguridad gestionada

March 23, 2021 00:01 ET | Source: WatchGuard Technologies, Inc WatchGuard Technologies, Inc

Seattle, Washington, UNITED STATES