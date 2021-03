Valneva annonce la publication de ses comptes consolidés et audités pour l’exercice 2020

English French

Saint-Herblain (France), 24 mars 2021 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui la publication de ses comptes consolidés et audités pour l’exercice 2020. Le groupe avait déjà publié ses résultats financiers 2020 non audités le 25 février 20211.

Les comptes consolidés et audités pour l’exercice 2020 peuvent être consultés sur le site internet de Valneva ( https://valneva.com/investors/financial-reports/?lang=fr ).

Valneva a, par ailleurs, publié son Rapport d'activité 2020 dans un format numérique. Ce rapport comprend une allocution vidéo du CEO Thomas Lingelbach commentant la performance de Valneva en 2020. Le Rapport d'activité 2020 est disponible sur www.ValnevaAnnualBusinessReport.com , ainsi que sur le site internet de la société.

A propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée du développement de vaccins en identifiant des maladies infectieuses mortelles et débilitantes pour lesquelles il n'existe pas de solution vaccinale prophylactique et pour lesquelles les options thérapeutiques sont limitées. Valneva utilise ensuite sa forte connaissance de la science des vaccins, et notamment son expertise dans les différents modes de vaccination ainsi que ses infrastructures de développement de vaccins déjà bien établies, pour mettre au point des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du chikungunya et la COVID-19.

