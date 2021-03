JLT Mobile Computers erbjuder gratis guide för hur man kan öka produktiviteten i hamnar och containerterminaler

English Swedish French German Italian Spanish

Växjö, Sverige, 25 mars 2021 * * * Efter 25 år i branschen delar JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, med sig av sin expertis i en serie guider som tagits fram för att hjälpa nya och befintliga kunder att fatta rätt strategiska beslut gällande användning av informationsteknologi för att optimera sina verksamheter. Med fokus på de IT-utmaningar som hamn- och containerterminaloperatörer står inför, identifierar den tredje expertguiden i JLT:s serie fem områden som begränsar en hamns kapacitet. Den ger även IT- och driftansvariga praktiska tips för hur man kan förvandla dessa IT-utmaningar till hamnens smartaste tillgångar. Den nya JLT-guiden för ruggade IT-miljöer i hamnar och containerterminaler är tillgänglig för gratis nedladdning här.



Containerhamnar är under ständig press att se till att verksamheten flyter så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt – ett krav som som har ökat i och med de logistikutmaningar som följt i spåren av COVID-19. Produktivitet eller throughput, mätt i containervolym och antal fartyg som lastats eller lossats på kortast möjliga tid, är prio ett för containerhamnar världen över. Därför behöver driftsansvariga IT-produkter och lösningar som de kan lita på.

”Hamnar och containerterminaler spelar en central roll i den globala transportkedjan, där framgång hänger på transporttiden och effektiviteten i leveransen, eller i fallet hamnar – throughput. Detta faktum har aldrig varit tydligare än under COVID-19-pandemin” säger Per Holmberg, VD, JLT Mobile Computers Group. ”IT ska hjälpa terminaler uppnå dessa krav på throughput, men detta är inte alltid fallet och i många hamnar orsakar ruggade datorer mer huvudvärk än något annat. Som erfarna specialister på IT för hamnar och med många nöjda kunder inom detta segment – Exolgan i Argentina, Basra Gateway Terminal i Irak, DCT Gdansk i Polen och OPCSA i Las Palmas för att nämna några – är vi glada och stolta över att kunna dela med oss av vad vi har lärt om de unika kraven i denna utmanande sektor, i form av vår senaste gratisguide.”

”Five ways to make IT your port’s hero not its headache” är del tre i JLT:s serie av gratis expertguider och befäster företagets erfarenhet av att ha arbetat med hamnar och containerterminaler under ett kvarts sekel. I guiden identifierar JLT fem återkommande utmaningar som påverkar IT- och driftschefernas arbete med att öka prestanda och produktivitet i sina hamnar: hur man kontinuerligt håller sig uppdaterad och framtidssäkrar sina IT-system, hur man optimerar nätverksanslutningen över stora områden (ofta utomhus), hur man anskaffar hårdvara som är lämplig för hamnändamål, hur man väljer en pålitlig leverantör samt hur man engagerar medarbetarna.

Genom att belysa dessa utmaningar en efter en ger guiden praktiska exempel och riktlinjer för åtgärder som IT- och driftschefer kan vidta för att säkerställa sin hamns förmåga att möta såväl dagens som morgondagens throughput-mål. Många av råden i guiden är också relevanta för andra branscher som upplever ökande produktivitetskrav och andra relaterade IT-aspekter.

För att ta reda på vad som kan göras för att säkerställa att dina IT-lösningar ger bästa möjliga produktivitet, ladda ner ”Five ways to make IT your port’s hero not its headache” gratis här.

För mer information om JLT Mobile Computers och företagets produkter, tjänster och lösningar för hamnar och andra krävande driftsmiljöer, besök www.jltmobile.com.

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

