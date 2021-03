English Finnish

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 26. MAALISKUUTA 2021 KLO 10.00

Cargotec myy Navis-ohjelmistoliiketoiminnan teknologiasijoitusyhtiö Accel-KKR:lle. Velaton kauppahinta on 380 miljoonaa euroa.



Cargotec Oyj on sopinut myyvänsä Navis-ohjelmistoliiketoiminnan Accel-KKR:lle, joka on Piilaaksossa toimiva johtava teknologiasijoituksiin keskittyvä sijoitusyhtiö. Velaton kauppahinta on 380 miljoonan euroa. Cargotec arvioi, että kaupalla on noin 230 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2021 liikevoittoon. Lopullinen kauppahinta määritetään kaupan päätöksen yhteydessä toteutettavien tavanomaisten käyttöpääoma- ja velkaluonteisten oikaisujen jälkeen. Myyntivoitto tullaan raportoimaan vertailtavuuteen vaikuttavana eränä, eikä sillä ole vaikutusta Cargotecin tilinpäätöstiedotteen 2020 yhteydessä 4.2.2021 julkaisemiin vuoden 2021 näkymiin. Kauppa edellyttää tavanomaisia viranomaishyväksyntöjä ja yhteistoimintaelinten kuulemista asianomaisissa maissa. Cargotec arvioi, että kauppa saatetaan päätöksen vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Vuonna 2020 Naviksen liikevaihto oli 107 miljoonaa euroa.

Sopimus Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä seuraa strategisten vaihtoehtojen arviointia, jonka käynnistämisestä Cargotec tiedotti helmikuussa 2020. Strategisen arvioinnin tavoitteena oli varmistaa paras mahdollisen arvon kehitys Naviksen seuraavassa kasvuvaiheessa. Joulukuussa 2020 Cargotec tiedotti, että yhtiön hallitus on päättänyt aloittaa Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myyntiprosessin.

"Olemme tyytyväisiä, että pääsimme sopimukseen. Navis saa uuden hyvän omistajan ja samalla maksimoimme osakkeenomistajiemme saaman arvon. Kauppa varmistaa parhaan mahdollisen arvon kehityksen Naviksen seuraavassa kasvuvaiheessa”, sanoi Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen.





