Gofore Oyj: Johdon liiketoimet - Koikkalainen

GOFORE OYJ JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET 26.3.2021 KLO 16.37

Johdon liiketoimet - Koikkalainen

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Koikkalainen, Aki

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Gofore Oyj

LEI: 743700JIW1LAUZDH9012

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700JIW1LAUZDH9012_20210326093648_12

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-25

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000283130

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 36 Keskihinta: 0.00 EUR



Lisätietoja:

Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 715 3660

teppo.talvinko@gofore.com