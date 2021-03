ABO-GROUP Résultats annuels 2020

French English Dutch

Gand, 26 mars 2021 – 18.00 h – Communiqué de presse / information réglementée

Les points forts de l’exercice 2020

ABO clôture son année de demi-jubilé avec un chiffre d'affaires et un bénéfice net records

Croissance de 3% du chiffre d'affaires malgré l'impact du coronavirus

Bénéfice opérationnel avant amortissements de 7,5 millions d'euros, soit 0,71 euro/action

Cash-flow opérationnel en hausse de 36% et dette nette en baisse de 40%

Perspectives



Bon début d'année 2021, soutenu par une croissance organique et par acquisition

Mise en place d’un contrat de liquidité avec objectif d’une cotation en continu

Dossier déposé pour une demande de double cotation sur Euronext Paris



Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-GROUP Environment, déclare : « La célébration des 25 ans du groupe a malheureusement débuté discrètement en raison de la deuxième vague de coronavirus. Nous restons néanmoins positifs, d'autant que nous pouvons réaffirmer que la Covid n'a qu'un effet limité sur les activités ABO. Nous avons réalisé d’excellentes performances, avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et un résultat total (part du groupe) de 2,3 millions d’euros. Ces chiffres couronnent de belle manière l'engagement et le dynamisme de tous nos collaborateurs. ABO est prêt à poursuivre sa trajectoire de croissance et son développement du groupe avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en perspective. Les récentes acquisitions de GEO+, Subgeo et Geosonic France constituent déjà un sérieux coup de pouce en termes de chiffre d'affaires. Les tendances structurelles sous-jacentes, comme la construction durable, le changement climatique, les PFAS, etc., se traduisent par des commandes chez ABO-GROUP dans les départements « risques naturels » – en pleine expansion – et « étude des sols ». Partant d'une base très saine, même renforcée, nous avons bon espoir de pouvoir renouer rapidement avec la croissance. Les commandes signées récemment nous donnent à penser que les entreprises, dans notre marché, ont déjà le regard tourné vers le monde d’après. »

2019

en € 000 2020

en € 000 Variation

en € 000 Variation

en % Par action

en € Chiffre d’affaires 48 015 49 352 1 337 2,8% Produits d'exploitation totaux 49 251 49 959 708 1,4% Bénéfice opérationnel avant amortissements 7 432 7 518 86 1,1% 0,71 Amortissements 4 266 4 453 187 4,4% Bénéfice opérationnel 3 166 3 040 -126 -4,0% Résultat financier -609 -503 106 -17,3% Bénéfice avant impôts 2 557 2 537 -20 -0,8% Bénéfice net 1 790 2 094 304 17,0% 0,20 Résultat total (part du groupe) 1 638 2 271 633 38,6% 0,21 Total des fonds propres 16 748 18 979 2 231 13,3% 1,80 Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 6 366 8 689 2 323 36,5% Total du bilan 49 571 57 002 7 431 15,0%

Croissance de 3% du chiffre d'affaires malgré l'impact du coronavirus

Le chiffre d'affaires d’ABO-GROUP est en croissance en 2020, passant de 48 à 49,4 millions d’euros. Le pilier traditionnel qu’est la géotechnique affiche avec une croissance de 4%. La géotechnique représente désormais 54% du chiffre d'affaires du groupe. Le département Sol et Environnement, qui inclut le département Amiante et Énergie, enregistre une légère croissance de 1,3%. Pour une meilleure synergie avec les clients « conseil » existants, le département Énergie a été intégré dans ABO NV depuis le 1er janvier 2021.

2019

en € 000 2020

en € 000 Variation

en € 000 Variation

en % % du

chiffre d’affaires Géotechnique 25 765 26 798 1 033 4,0% 54,3% Sol et Environnement 22 167 22 448 281 1,3% 45,5% Autres 83 106 23 27,5% 0,2% Chiffre d’affaires 48 015 49 352 1 337 2,8% 100%

La pandémie a eu un impact différent d'un pays à l’autre. D’une part, la deuxième vague a eu, dans l’ensemble, moins d’effets négatifs que la première. D’autre part, la base de comparaison pour le second semestre était sensiblement plus élevée, étant donné qu’ABO avait affiché une solide performance au second semestre 2019.

En France, la performance est soutenue par ABO-ERG Environnement, qui réalise au 4e trimestre 2020 le meilleur résultat trimestriel de son histoire. La géotechnique est parvenue, au second semestre, à compenser presque entièrement la baisse du premier semestre. L’étude géophysique, sous la marque ABO-Innogeo, a réussi, grâce à une série de beaux projets, à faire croître son chiffre d'affaires de 30%, ce qui témoigne d'une bonne intégration depuis l’acquisition.

ABO-GROUP a réalisé une très forte croissance dans la géotechnique en Belgique. Ceci cadre parfaitement avec la stratégie visant une expansion significative de la géotechnique, que ce soit dans le travail de terrain (Geosonda) ou le labo (Translab) avec le conseil géotechnique. ABO NV continue à promouvoir au maximum le principe « one-stop-shop ». Maîtres d'ouvrage, promoteurs et architectes peuvent, pour toutes leurs études auxiliaires liées à l’environnement et à la géotechnique, s’adresser à un seul et même interlocuteur, ce qui en fait un concept unique. Comme indiqué, la gamme a été élargie pour inclure le conseil en énergie au sens le plus large, ce qui inclut le BREEAM, les audits énergétiques ou encore les études pour la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de CO 2 des bâtiments et des procédés industriels.

Après un excellent premier semestre, les activités aux Pays-Bas ont légèrement fléchi, tout en se maintenant dans l’ensemble à un bon niveau d'occupation. La consultance, que ce soit en matière de construction ou de sol, a notamment connu une évolution plus limitée du chiffre d'affaires. ABO cherche toujours à recruter des experts supplémentaires pour soutenir la croissance organique.

2019

en € 000 2020

en € 000 Variation

en € 000 Variation

en % % du

chiffre d’affaires France 22 641 24 071 1 430 6,3% 48,8% Belgique 15 271 15 354 83 0,5% 31,1% Pays-Bas 10 061 9 927 -134 -1,3% 20,1% International 42 0 -42 -100,0% 0,0% Chiffre d’affaires 48 015 49 352 1 337 2,8% 100%

Bénéfice opérationnel avant amortissements de 7,5 millions d'euros, soit 0,71 euro/action

Le bénéfice opérationnel avant amortissements s’établit à 7,5 millions d'euros (0,71 euro/action), soit une hausse de 86 K€. ABO a ainsi réussi, malgré l'impact du coronavirus, bien réel dans certaines de ses activités opérationnelles, à réaliser une marge EBITDA stable (15%), une performance dont il peut être fier.

Les amortissements sont en légère hausse, passant de 4,27 millions d'euros à 4,45 millions d'euros. Le groupe a continué, l’an dernier, à investir dans le maintien à niveau de son parc de machines, et un certain nombre d'investissements d'expansion ont été réalisés pour soutenir le développement de la géotechnique en Belgique et en France.

Le résultat financier s'améliore légèrement, malgré un niveau d'endettement accru. Le bénéfice avant impôt reste au même niveau. En France, il y a eu un crédit d'impôt (« CIR »), ce qui a eu un impact favorable de 270 K€. Le bénéfice net est en hausse et passe de 1,8 million d’euros à 2,1 millions d’euros (0,21 euro par action). Le résultat total (part du groupe) augmente, passant de 1,6 à 2,3 millions d’euros (+38,6%). L'actualisation des engagements de pension français s’effectue directement via les fonds propres du groupe et a, compte tenu de l'ajustement à la baisse du taux d'actualisation, un impact négatif net de 64 K€.

Cash-flow opérationnel en hausse de 36% et dette nette en baisse de 40%

Le flux de trésorerie net des activités opérationnelles passe de 6,4 à 8,7 millions d'euros (+36%) grâce à la contribution très positive de la gestion intensive du fonds de roulement, tant du côté des clients que des fournisseurs. La dette financière nette diminue de 40%, ou de 5 millions d'euros en termes absolus, passant de 12,4 à 7,4 millions d'euros.

Le total du bilan s’accroît, passant de 49,6 à 57 millions d'euros. Du côté de l'actif, le principal changement est l'augmentation de 9,3 millions d'euros de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Cette augmentation significative résulte d’un cash-flow opérationnel élevé, combiné avec les prêts Corona reçus de l'État français (« PGE ») pour un montant de 4,34 millions d'euros. Du côté du passif également, ces prêts se reflètent dans les dettes financières courantes. Le total des fonds propres est en hausse à 19 millions d'euros. Le ratio de fonds propres s’établit à 33,3%. La solvabilité, calculée comme étant le ratio des dettes financières nettes par rapport au résultat opérationnel avant amortissements, s’établit à un niveau très confortable de 1,0 (contre 1,7 fin 2019). Cela démontre très clairement que l'entreprise dispose d'une marge supplémentaire pour assurer sa croissance par acquisition.

Le compte de résultats consolidé, le bilan, le tableau des variations des fonds propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé sont repris intégralement ci-après.

Perspectives

Bon début d'année 2021, soutenu par une croissance organique et par acquisition

L'année 2021 a commencé sur une base saine et solide, avec un niveau d’activité satisfaisant. Depuis le début de l'année, le groupe a en outre réussi à décrocher toute une série de nouveaux contrats. Cela offre une bonne visibilité et cela renforce la confiance quant au retour à la croissance.

Du reste, nous commençons l'année dans une configuration plus efficiente. En effet, durant la période coronavirus, ABO n'est pas resté inactif et a saisi l'occasion pour optimiser encore davantage la structure du groupe. La suppression d'ABO Holding menant à la détention directe des activités tant françaises que belges et néerlandaises via ABO-GROUP. L'activité Énergie est reprise par ABO NV depuis le 1/01/21 afin que celle-ci puisse assurer un service de conseil en énergie entièrement intégré. À la mi-janvier 2021, le groupe a acquis une participation supplémentaire de 12,8 % dans Enviromania. Enfin, le groupe a racheté la participation minoritaire restante de Henk Nijmeijers dans Sialtech BV. Comme annoncé, M. Nijmeijers aura un rôle de coordination pour le développement des activités de terrain.

Par ailleurs, le groupe a pu réaliser un certain nombre d'acquisitions intéressantes en France au cours des derniers mois. À la mi-décembre, il y a eu l'acquisition de GEO+ Environnement, une société spécialisée dans le conseil en environnement, les processus d’autorisation et l'exploitation minière. Fin décembre, la société Subgeo, basée à Mornac, a rejoint ABO-Innogeo. Enfin, Geosonic France rejoint le groupe depuis le 1er février 2021. Geosonic France est une société de forage spécialisée, en particulier dans le forage sonique. Ces acquisitions devraient générer un chiffre d'affaires supplémentaire de 5 millions d'euros d'ici 2021.

Le groupe reste en contact avec un certain nombre de cibles intéressantes, qui pourraient renforcer sensiblement le portefeuille de produits du groupe et estime probable que d'autres annonces suivront.

Le conseil d'administration et les directions opérationnelles ont défini ensemble, dans un plan, la trajectoire de croissance pour les prochaines années. L'objectif est d'atteindre le cap de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires au plus tard à la fin de 2025. La plus grande partie de cet objectif peut être réalisée de manière organique. Toutefois, le groupe est ouvert à une expansion accélérée de certains segments via une croissance par acquisition. ABO vise le leadership technique sur son marché, avec un effectif passant de 350 à 700 ETP et en s’appuyant sur un réseau étendu de bureaux répartis entre ses trois marchés intérieurs.

Recours à un fournisseur de liquidité avec l’objectif d’un retour sur le marché continu

Afin d'améliorer la liquidité de l'action, le conseil d'administration a décidé de désigner Degroof Petercam Asset Management (DPAM) comme fournisseur de liquidité (liquidity provider) permanent. Le contrat prendra effet en principe le 6 avril 2021 et a initialement une durée d’un an renouvelable. L'activité se déroule en parfaite conformité avec les règles d'Euronext applicables aux fournisseurs de liquidité. ABO-GROUP examine la possibilité de quitter le système actuel de double fixing pour revenir au marché continu. Le conseil d'administration est convaincu que ces démarches favoriseront la liquidité, ce qui fera croître indirectement la juste valeur de l’action.

Dossier introduit pour la demande de double cotation sur Euronext Paris

Fin 2020, la France représente 49% du chiffre d'affaires du groupe. Compte tenu des acquisitions récentes et de la croissance organique prévisible, le groupe estime que le poids des activités françaises continuera à augmenter sensiblement, ou du moins qu'elles représenteront plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe. Afin d'accroître la visibilité de la marque ABO sur le marché français, le conseil d'administration juge opportun de demander une deuxième cotation sur Euronext Paris. Eu égard à la cotation existante à Bruxelles, il faut s'attendre à un délai d'exécution de près de 30 jours ouvrables. Sous réserve de l'approbation du comité de cotation, la cotation à Paris pourrait donc commencer début mai. Le carnet d'ordres sera partagé entre Bruxelles et Paris, si bien qu’il n’y aura pas d’impact négatif sur la liquidité.

Calendrier financier

23/04/2021 : Publication du rapport annuel 2020 et convocation de l’assemblée générale

26/05/2021 à 17 heures : Assemblée générale

17/09/2021 : Chiffres semestriels 2021

Déclaration du commissaire

Le commissaire d’ABO-GROUP Environment NV, EY Bedrijfsrevisoren BV, représenté par Marnix Van Dooren, a confirmé que ses activités de contrôle, qui sont terminées quant au fond, n’ont pas révélé de corrections significatives qui devraient être apportées aux chiffres consolidés du groupe pour 2020, repris dans ce communiqué de presse.

À propos d'ABO-GROUP

ABO-GROUP est un bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-GROUP est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-GROUP ( www.abo-group.eu ).

Pour de plus amples informations :

Frank De Palmenaer

CEO d’ABO-GROUP Environment SA

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgique

Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.abo-group.eu

Pièce jointe