Participatiemelding van Solvac NV

Brussel, 29 maart 2021, 8u30 CET - In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft SOLVAC NV (Champs Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel - België) van SSOM, een filiaal van Solvay NV, een kennisgeving ontvangen dat deze de statutaire drempel van 3% van de bestaande stemrechten uitgegeven door Solvay NV, met een totaal van 2,99% (2,27% van de directe stemrechten + 0,72% van de andere financiële instrumenten), heeft overschreden. Solvac NV heeft Solvay NV meegedeeld dat op 19 maart 2021 de gecombineerde participatie van Solvac en SSOM 33,80% van de bestaande stemrechten bereikte. De aandelen in handen van SSOM worden aangehouden in het kader van de strategie ter dekking van het plan in verband met de aandelenopties die aan hogere kaderleden van de Groep zijn toegekend.

De verklaring is beschikbaar in de Investor Relations-rubriek op de website van Solvay.

