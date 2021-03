Le Canada doit s’assurer que l’accès à la propriété abordable est inclus dans le budget de 2021

English French

TORONTO, 29 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ministre des Finances, Chrystia Freeland, s’apprête à présenter le premier budget fédéral en plus de deux ans le 19 avril. L’accès à des logements abordables est un des principaux enjeux que les Canadiens souhaitent que le gouvernement Trudeau règle dans le cadre de ses engagements à long terme pour reconstruire en mieux. Habitat pour l’humanité demande au gouvernement de continuer sur la lancée de la Stratégie nationale sur le logement en renforçant et en accélérant les investissements qui faciliteront l’accès à la propriété abordable pour plus de familles dans l’ensemble du Canada.



Julia Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada, a déclaré que

« la nécessité de l’accès à la propriété abordable a été accentuée par la pandémie de COVID-19 étant donné que les domiciles sont devenus essentiels pour l’hébergement, la santé, la sécurité, la stabilité et le travail. Pour de nombreuses personnes, un domicile est également un point d’ancrage physique qui leur permet de se constituer une base financière solide et d’améliorer leur santé ainsi que leur bien-être ».

Récemment, le comité des finances de la Chambre des communes a publié son rapport définitif pour le ministre des Finances concernant les résultats des consultations publiques prébudgétaires annuelles. Habitat pour l’humanité a fait plusieurs recommandations budgétaires importantes au gouvernement par le biais des consultations prébudgétaires et d’une conversation avec l’honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Ces recommandations comprennent les suivantes :

Faire avancer la Stratégie nationale sur le logement en investissant davantage et en accordant une attention constante à l’amélioration du processus de demande et aux conditions générales pour les participants du programme.

Accroître l’accès au territoire pour les fournisseurs de logements abordables, notamment, par le biais de l’Initiative des terrains fédéraux et du nouveau programme d’achat de propriété.

Inciter les autres ordres du gouvernement à faciliter la création de plus de logements abordables, y compris à l’aide de désignation des terres, des processus de construction et d’aménagement et de frais et de taxes différenciés.



Habitat Canada a également recommandé au gouvernement de continuer d’agir pour soutenir le secteur caritatif canadien en créant un « foyer » pour les organismes de bienfaisances et à but non lucratif au sein de l’appareil gouvernemental ainsi qu’en offrant des dons jumelés ou en adoptant des mesures incitatives afin d’encourager les dons de charité en appui aux services essentiels.

Habitat pour l’humanité attend avec impatience le dépôt du budget de 2021 ainsi que la poursuite de dialogues productifs axés sur la Stratégie nationale sur le logement et sur les logements abordables au Canada avec le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, la SCHL, les parlementaires et les décideurs politiques.

Si vous souhaitez que la présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité, Julia Deans, commente le budget fédéral à paraître, veuillez écrire à larlabossestewart@habitat.ca.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme national sans but lucratif qui vise à bâtir un monde où chacun dispose d’un chez-soi abordable et en sécurité. Habitat pour l’humanité mobilise les collectivités afin d’aider les familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance par le biais de l’accès à une propriété abordable. Grâce à l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 50 filiales locales œuvrant dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Pour plus d’information, veuillez visitez www.habitat.ca/fr.

Laura Arlabosse-Stewart, directrice des communications

Habitat pour l’humanité Canada

Courriel : larlabossestewart@habitat.ca