Atos s'engage à convertir l’intégralité de son parc de véhicules d’entreprise à l’électrique d'ici 2024

French English

Paris, France, le 31 mars 2021 - Atos s’engage à remplacer l'ensemble de ses quelque 5 500 véhicules d’entreprise par des modèles électriques d'ici à la fin de l'année 2024. Le Groupe entend ainsi réduire les émissions de carbone de sa flotte mondiale de 50 % en trois ans, conformément à son ambition d'atteindre « zéro émission nette » d'ici 2028. Pour y parvenir, Atos installera de nouvelles stations de recharge multi-véhicules sur ses différents sites, faisant ainsi passer son réseau de 100 stations à plus de 500 en 2024. Les employés utilisant une voiture électrique auront également la possibilité de faire installer une borne de recharge à leur domicile.

Le marché des véhicules électriques est encore émergent mais sa croissance va en s’accélérant. Portées par des politiques nationales ambitieuses dans de nombreux pays, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint un niveau record en 20201, et ce malgré le repli des ventes de voitures particulières.

Leader du numérique sécurisé et décarboné, Atos s'engage à ouvrir la voie à une transition vers des transports « zéro émission ». Pour conserver sa capacité à proposer une gamme variée de véhicules à ses employés, le Groupe s'appuiera sur un réseau de constructeurs et fournisseurs automobiles pour alimenter sa flotte. En particulier, Atos travaillera avec Renault et Stellantis, qui ont mis en œuvre des plans ambitieux pour ouvrir la voie à une mobilité intelligente et durable. Tous les fournisseurs ont pris des engagements stricts en matière de recyclage, et le cas échéant de réutilisation, des batteries de leurs véhicules.

Cette initiative est la dernière en date d’une série de mesures déployées par Atos pour promouvoir les transports durables auprès de l’ensemble de ses équipes, parallèlement aux services de covoiturage électrique, à la préférence accordée aux nouvelles méthodes de travail plutôt qu'aux déplacements et à d'autres programmes visant à encourager l’usage des transports collectifs et sans carbone chaque fois que cela est possible. Le plan d'action d'Atos s'étend également aux nouveaux bureaux, qui sont conçus ou choisis pour promouvoir la mobilité urbaine durable tout en se concentrant sur l'optimisation de l'espace et la réduction de la consommation d'énergie.

« Le Groupe Renault partage avec Atos la responsabilité et l'ambition de promouvoir une mobilité plus propre et d'atteindre un impact CO2 nul. Je suis convaincu que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la conduite du changement. Fort de sa position de leader dans le domaine des véhicules électriques, de la plus grande flotte électrique d'Europe et d’une longue expérience au service de ses clients, le Groupe Renault est fier de soutenir l'initiative d'Atos. Nous espérons que notre engagement sera bientôt partagé par de nombreux autres acteurs afin de faire avancer collectivement le progrès », a déclaré Luca de Meo, Directeur Général du Groupe Renault.

Carlos Tavares, Directeur Général de Stellantis commente l’annonce : « Stellantis dispose déjà de l'une des plus larges gammes de véhicules de pointe à faibles émissions, avec plus de 30 modèles électrifiés disponibles et des véhicules utilitaires électriques à pile à combustible qui seront introduits cet automne. Nous sommes ravis qu'Atos ait décidé de choisir Stellantis comme principal fournisseur de véhicules 100 % électrique et hybrides rechargeables. Nous sommes impatients de soutenir notre client avec des solutions de mobilité propres, sûres et abordables, qui contribueront à lutter concrètement et collectivement contre le réchauffement climatique. »

« Face à l'urgence climatique, il y a une responsabilité collective d'agir maintenant pour réduire les émissions de CO2. L'adoption d'une flotte de véhicules d’entreprise entièrement électrique d'ici 2024 est une étape importante pour atteindre nos ambitions ‘zéro émission nette’ d'ici 2028 et un signal important pour le marché. Bien que le marché des véhicules électriques soit encore jeune, la technologie est suffisamment mature pour être utilisée dans les flottes d'entreprise grâce aux efforts de constructeurs automobiles de premier plan comme Renault et Stellantis. Nous sommes fiers de conduire ce changement et de donner à nos employés les moyens de faire de même », explique Elie Girard, Directeur Général d'Atos.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Atos : Marion Delmas | marion.delmas@atos.net | +33 6 37 63 91 99







1 http://www.ev-volumes.com/







Pièce jointe