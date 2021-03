Stingray Affaires et Space Factory Media concluent un partenariat avec FAT Brands visant l’offre de services musicaux sur mesure et de solutions de rétroaction de clients propulsées par intelligence artificielle à l’échelle mondiale

English French

MONTRÉAL, 31 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Affaires, un chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, et le collectif numérique Space Factory Media ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente visant l’offre de musique d’ambiance personnalisée, d’outils de connaissance du consommateur et de solutions audiovisuelles à FAT Brands. Cette importante société de franchisage internationale acquiert, met en marché et développe des concepts de restauration rapide et décontractée à l’échelle mondiale.



En vertu de cette entente, Stingray Affaires et Space Factory offriront une solution multimédia intégrée combinant musique d’ambiance sur mesure et la solution de connaissance du consommateur propulsée par intelligence artificielle Chatter de Stingray dans les restaurants Fatburger et Johnny Rockets. Ces deux chaînes détenues par FAT Brands profiteront d’une trame sonore actuelle et d’innovations technologiques offrant une expérience immersive à leurs clients comme à leurs employés. Ces solutions conçues pour un usage commercial et associées à toutes les licences de diffusion requises seront principalement déployées par l’intermédiaire de l’application Stingray Musique pour entreprises et du lecteur média SB3.

« Cette entente constitue une percée importante pour Stingray Affaires aux États-Unis dans le cadre de l’élargissement de nos partenariats en matière de solutions musicales et multimédias », a déclaré Ratha Khuong, directrice générale de Stingray Affaires. « Nous sommes enchantés d’avoir trouvé en FAT Brands un partenaire qui, comme nous, croit au pouvoir d’une musique soigneusement programmée pour rehausser l’expérience en restaurant. Nous sommes fiers de proposer des solutions évoluées permettant aux marques de mieux comprendre les besoins des consommateurs, d’augmenter la satisfaction de leurs clients et de leurs employés, et de faire croître leurs revenus. »

FAT Brands reflète parfaitement l’évolution constante du monde de la restauration actuelle. Au-delà des produits, du service et des opérations, le groupe saisit l’importance de l’identité, du récit et de l’expérience de marque pour une clientèle dont les besoins se transforment rapidement. Bref, FAT Brands comprend les nouvelles règles du jeu. Nous sommes emballés d’offrir à ce partenaire une solution combinant musique, numérique et connaissance du consommateur et du marché selon une vision unifiée et cohérente, et une approche moderne et agile. Voilà ce à quoi les grandes marques comme FAT Brands s’attendent aujourd’hui de la part de leurs partenaires médiatiques », renchérit John Crooke, directeur général des médias de Space Factory.

« L’écosystème multimédia proposé par Stingray et Space Factory contribuera à engager et à divertir nos clients, et nous aidera à mieux communiquer avec eux à tous les niveaux », se réjouit Thayer Wiederhorn, directeur du marketing de FAT Brands. « Stingray Chatter nous permettra d’atteindre un niveau de connaissance du consommateur révolutionnaire et d’échanger avec nos clients en temps réel, qu’ils mangent sur place ou optent pour la cueillette pour emporter ou la livraison. Nous avons choisi de faire équipe avec Stingray pour maintenir la conversation avec nos invités, recueillir leurs commentaires et favoriser leur fidélité, et ainsi accroître l’expérience de marque générale. »

Les solutions musicales et multimédias de Stingray Affaires seront déployées en avril 2021 dans les restaurants Johnny Rockets et Fatburger. Au cours de la prochaine année, ils feront leurs débuts dans les autres concepts de restauration de FAT Brands : Buffalo’s Cafe, Buffalo’s Express, Hurricane Grill & Wings, Elevation Burger, Yalla Mediterranean, Ponderosa Steakhouse et Bonanza Steakhouse.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.

À propos de Space Factory

Space Factory est un collectif numérique de Los Angeles qui offre une gamme de services de développement de marque, de musique, d’engagement mobile et de marketing de contenu pour les secteurs des marques d’entreprise, du sport et du divertissement, et de l’affichage numérique. Pour en savoir plus, visitez le www.spacefactorymedia.com.

À propos de FAT Brands

FAT Brands (NASDAQ : FAT) est une importante société de franchisage internationale qui acquiert, met en marché et développe de manière stratégique des concepts de restauration rapide et décontractée à l’échelle mondiale. La société détient actuellement neuf marques de restauration : Fatburger, Johnny Rockets, Buffalo’s Cafe, Buffalo’s Express, Hurricane Grill & Wings, Elevation Burger, Yalla Mediterranean, Ponderosa Steakhouse et Bonanza Steakhouse, qui composent plus de 700 franchises à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez le www.fatbrands.com.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

1 514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com