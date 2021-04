Incap Oyj: Incap on julkaissut vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen

English Finnish

Incap Oyj Pörssitiedote 1.4.2021 kello 8.30

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Incap-konsernin vuoden 2020 vuosikertomus on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi pdf-tiedostoina. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Incap Oyj on myös julkaissut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Vuosikertomus sekä muut julkaistut raportit ovat tämän tiedotteen liitteinä, ja ne ovat luettavissa myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incapcorp.com kohdassa Sijoittajat.

Helsingissä 1.4.2021

INCAP OYJ

Hallitus

