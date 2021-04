Kalmar ja Maritime Transport laajentavat yhteistyötään konttilukkitilauksella ja 10-vuotisella Kalmar Care - huoltosopimuksella

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 1.4.2021 KLO 15

Cargoteciin kuuluva Kalmar on sopinut kahden uuden sukupolven Kalmar-konttilukin toimittamisesta Maritime Transport Ltd.:n (Maritime) kanssa Keski-Englannin Tamworthissa sijaitsevaan Birmingham Intermodal Freight Terminaliin (BIFT). Cargotecin 2021 ensimmäiselle neljännekselle kirjattu tilaus sisältää 10-vuotisen Kalmar Complete Care -huoltosopimuksen, joka astuu voimaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä laitteiden toimituksen yhteydessä.

Maritime on markkinoiden johtava intermodaalikuljetuksiin erikoistunut yhtiö, jolla on yli 40 varaston verkosto kautta Iso-Britannian. Maantiekuljetuksiin yhdistettynä yhtiön satama- ja sisämaan rautatieterminaalien verkosto mahdollistaa koko toimitusketjun kattavat intermodaalikuljetukset. Viime vuoden lopulla Maritimen Wakefieldissä sijaitsevaan rautatieterminaaliin toimitettiin kaksi Kalmar Eco -konttikurottajaa.

Maritimelle toimitettavissa Kalmar-konttilukeissa on erittäin tehokas diesel-sähkökäyttöinen virtalähde. Laitteiden ohjattavuus on erinomainen, käyntiääni on hiljainen ja laitteita on helppo huoltaa. Konttilukkien tilava, ergonominen ohjaamo ja intuitiivinen käyttöliittymä parantavat terminaalin tuottavuutta varmistamalla kuljettajalle parhaan mahdollisen ajokokemuksen.

Kalmar Complete Care -huoltosopimus kattaa Maritimelle toimitetut kaksi konttilukkia sekä aiemmin toimitetut Eco-konttikurottajat. Sopimus sisältää ennakkohuolto- ja korjauspalvelut, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeisiin. Palvelun myötä asiakas saa toimintavarmuutta, voi ennakoida kuluja ja pienentää toiminnan riskejä sekä vähentää Kalmar-laitteiden seisokkiaikoja.

Tom Glenn, National Plant Manager, Maritime Transport Ltd: “Olemme olleet tyytyväisiä Kalmar-tiimin ammattitaitoon ja asiantuntevaan tukeen. He auttoivat meitä valitsemaan oikeat ratkaisut juuri meidän tilanteeseemme. Kalmarin konttilukit ovat tärkeitä, kun tehostamme asiakkaidemme ja heidän toimitusketjujensa palveluita. Kalmarin palvelusopimus taas tarjoaa meille ylläpitoprosessien kustannusten täydellisen ennustettavuuden."

Dave Patterson, johtaja, Etelä- ja Länsi-Euroopan alue, Kalmar: “Olemme rakentaneet molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta siitä lähtien, kun saimme ensimmäisen tilauksemme Maritimelta viime vuoden lopulla. Tämä uusi tilaus kuvastaa luottamusta ja uskoa, joka Maritimella on kykyymme sekä laitevalmistajana että huoltopalveluiden toimittajana.”

Lisätietoja medialle

Dave Patterson, johtaja, Etelä- ja Länsi-Euroopan alue, Kalmar, dave.patterson@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com







Liitteet