Ilkka-Yhtymä Lehdistötiedote 6.4.2021, klo 10.00



SOMESSA.COM OY AB:N TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU



Somessa.com Oy Ab:n toimitusjohtaja Johanna Tidström jää pois omasta tahdostaan yhtiön palveluksesta 14.5.2021. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Mirja Palola. Palola on ollut aiemmin somessa.com Oy Ab:n osakas ja hallituksen neuvonantaja. Palolalla on pitkä kokemus liiketoiminnan johto- ja kehittämistehtävistä Citec Oy Ab:ssa ja Fixura Ab Oy:ssä. Tällä hetkellä hän toimii perustamansa yrityksen Taiga Chocolate Oy:n toimitusjohtajana.



I-Mediat laajensi liiketoimintaansa helmikuussa 2019 vaikuttajamarkkinointiin hankkimalla osake-enemmistön vaikuttajamarkkinointitoimisto somessa.com Oy Ab:sta. Maaliskuussa 2021 somessa.com Oy Ab siirtyi kokonaisuudessaan I-Mediat Oy:n omistukseen. Vaikuttajamarkkinointi on kasvanut kahden vuoden aikana yhdeksi merkittäväksi osaksi I-Medioiden markkinointipalvelujen tarjontaa. Somessa.com Oy Ab:n liiketoiminnan ydin on vaikuttajamarkkinointi, joka yhdistää yrityksen ja vaikuttajat inspiroivaksi yhteisöksi. Lisäksi se tarjoaa asiakkailleen PR-tuotteiden jakelupalvelua. Molemmat palvelut tuotetaan avaimet käteen -periaatteella.



”Somessa.comin liiketoiminta on erinomaisessa kasvussa. Voin hyvillä mielin luovuttaa yhtiön johtamisen Mirja Palolalle. Somessa.com Oy Ab:n toiminta jatkuu ennallaan ja tulevaisuuden näkymät ovat hyvät,” toimitusjohtaja Johanna Tidström kertoo.



”Näiden kahden vuoden aikana olemme kehittäneet somessa.comin liiketoimintaa yhteistyössä yhtiön johdon ja koko somessa.comin henkilöstön kanssa. Vaikuttajien hyödyntäminen yrityksien ja brändien markkinoinnissa on vahvassa kasvussa. Haluamme kiittää Johannaa yhtiön ja asiakkaiden hyväksi tehdystä työstä, ” sanoo Jarno Puutio I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja ja somessa.com Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja.





ILKKA-YHTYMÄ OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418

Liiketoimintatoimintajohtaja Jarno Puutio, I-Mediat Oy, puh. 040 557 7336



JAKELU



Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi



Ilkka-Yhtymä lyhyesti



Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy, Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.