Baltika müüb “Monton” kaubamärgid

Vastavalt 11. detsembril 2020 teatatule ( https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=976786&messageId=1228182 ), jätkab Baltika Grupp ärimudeli elluviimist, keskendudes edaspidi vaid naisterõivaste brändi Ivo Nikkolo arendamisele ja turustamisele. Sellest lähtuvalt on AS Baltika aprillis sõlminud müügilepingu „Monton“ Euroopa kaubamärkide müügiks Shenzhen Maiteng International Apparel Co.Ltd´le, kes opereerib Monton Sports spordikaupadega. Kogu müügist saadav summa läheb pangalaenu tagasimakseks, mille tagatiseks kaubamärk on panditud. Baltika Grupile jääb tasuta litsents müüa brändi „Monton“ kuni 2023 aasta lõpuni.

„Monton" kaubamärkide müüki ei loeta oluliseks tehinguks Nasdaq Tallinna Nõuded Emitentidele mõistes.





Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht