7 april 2021

Immunicum bjuder in till investerarmöte och meddelar deltagande i konferenser i april

Immunicum AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att deltaga i ett antal investerarmöten i april. Bland annat kommer Immunicum att stå värd för ett virtuellt investerarmöte torsdagen den 22 april. På mötet kommer Immunicums ledning att ge en inblick i bolagets strategi samt en översikt av de två produktkandidaterna i klinisk Fas II, immunaktiveraren ilixandencel och canceråterfallsvaccinet DCP-001.

Agenda och övriga detaljer för access till webmötet kommer att tillgängliggöras på bolagets webbplats, www.immunicum.se, under Events & presentationer före mötet. Eventuella frågor skickas i förväg, alternativt under mötet, till ir@immunicum.com. Mötet kommer att spelas in och finnas tillgängligt när mötet är avslutat.

Event: Immunicum investerarmöte april

Datum: 22 april, 2021

Tid: 13.00 CET/07.00 EDT

Immunicum kommer vidare att delta i följande digitala investerarkonferenser i april.



Solebury Trout European Biotech Investor Days 2021, 7-8 april, 2021

Erik Manting, Chief Executive Officer, kommer att närvara.



Kempen & Co Life Sciences Virtual Conference – European Cell, Gene & RNA based companies, 28 april, 2021

Erik Manting, Chief Executive Officer, kommer att närvara.



En uppdaterad företagspresentation ligger från och med idag på Immunicums webbplats.

för mer information vänligen kontakta:

Erik Manting

Chief Executive Officer

Telephone: +31 713 322 627

E-mail: info@immunicum.com

investerarrelationer

Sijme Zeilemaker

Head of Investor Relations & Corporate Communication

Telephone: +46 8 732 8400

E-mail: ir@immunicum.com

pressfrågor

Eva Mulder and Sophia Hergenhan

Trophic Communications

Telephone: +49 175 222 57 56

E-mail: immu@trophic.eu

OM Immunicum AB (publ)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för soida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com



