DFDS ÅBNER NY RUTE FOR ULEDSAGET FRAGT MELLEM CALAIS OG SHEERNESS

English Danish

Investor News nr. 14/2021





DFDS åbner en ny rute mellem Calais og Sheerness som reaktion på stigende efterspørgsel efter yderligere færgekapacitet til uledsagede fragtenheder (trailere) mellem Frankrig og Storbritannien. Den første afgang er planlagt til 1. juni 2021.

Den nye rute vil have én daglig rundtur syv dage om ugen. Der indsættes én fragtfærge (ro-ro) på ruten.

Hovedparten af de uledsagede trailere, DFDS i dag transporterer på de to ruter over Dover Strædet (Dover-Calais og Dover-Dunkirk), forventes overført til den nye rute.

Havnen i Sheerness ligger omkring 70 km nord for Dover og dermed tættere på London-området og midten af ​​England. Havnen har kapacitet til at understøtte yderligere vækst i uledsaget fragt.

Kombinationen af ​​en rute for uledsaget fragt og jernbaneinfrastrukturen i havnen i Calais forventes at øge markedet for jernbaneløsninger for fragt fra Italien, Spanien og det sydlige Frankrig til Storbritannien.

Derudover giver den nye rute DFDS mulighed for at tilbyde en intermodal transportløsning mellem Tyrkiet og Storbritannien ved at kombinere fragtruten til Sète (i det sydlige Frankrig) med jernbanetransport til Calais.

Kontakt

Torben Carlsen, CEO, +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO, +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR, +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications, +45 31 40 34 46





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftet fil