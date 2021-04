Dato: 7. april 2021

Årets meddelelse nr.: 11









KORREKTION - Justeret årsrapport for 2020

Selskabet er blevet opmærksom på, at der beklageligvis var fejl i enkelte mellemtotaler i resultatopgørelsen og balancen i sammenligningstallene for 2019, og offentliggør derfor tilrettet årsrapport for 2020.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne

Vedhæftet fil