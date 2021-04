ADVINI : Résultats Annuels 2020

R ÉSULTATS ANNUELS 2020

• Gestion opérationnelle satisfaisante dans un contexte de crise majeure

Compte de résultat simplifié consolidé (M€) 2020 2019 Var. 2020 / 2019 Chiffre d'affaires 247,9 266,6 - 7% Marge brute 86,7 99,6 -13% Marge brute (% CA) 35% 37,4% -240bps EBITDA Courant 17,0 18,3 -7,3% Marge d’EBITDA Courant 6,84% 6,86% -2bps Charges et Produits opérationnels Non Courant -1,9 1,6 Résultat net part du Groupe -4,1 3,3 -181%

Activité

Le chiffre d’affaires d’AdVini s’établit au 31 décembre 2020 à 248 millions d’euros, en baisse de 6% à périmètre et change constants, et de 7,1% en données publiées par rapport au 31 décembre 2019.

L’activité Export affiche un net repli à -10%. Les ventes, après un premier semestre honorable et malgré la bonne tenue des marchés scandinaves et canadiens, se sont fortement contractées lors du dernier trimestre 2020 avec l’arrêt total des circuits de ventes sélectifs et du CHR Européen à l’image de la situation en France (-40%). Les marchés du Retail ont compensé une partie de la baisse d’activité grâce à nos produits de service comme le Bag-in-Box (+15%) générant toutefois des marges beaucoup plus faibles que celles des vins de nos Maisons de vins et vignobles sur les réseaux valorisés.

Enfin, les ventes de nos vins d’Afrique du Sud reculent de 7% à change constant et de 20% en données publiées, en raison des interdictions de ventes d’alcool imposées une partie de l’année dans le pays.

Résultats et paramètres financiers

En conséquence, la Marge Brute recule de 13M€ (-13%) en raison d’effets volume (-7M€) et prix (-6M€) défavorables alors que l’EBITDA courant, stable en ratio à 6.8%, baisse en valeur de 7,3% à 17M€ (-7,8% à périmètre et change constant). Cette bonne résistance de l’EBITDA s’explique d’une part par la réduction des frais généraux initiée dès 2019 et accélérée fortement en 2020, et d’autre part grâce à la baisse significative de la masse salariale provenant des mesures de chômage partiel, de la diminution des rémunérations des dirigeants, d’ajustements ponctuels d’effectifs sur les réseaux les plus touchés par la crise sanitaire, et ce malgré la compensation par l’entreprise des salaires de la majorité de nos collaborateurs. Au global, cette réduction de coûts représente une économie de 10,1 M€ sur l’exercice dont 1,5 M€ liés aux mesures gouvernementales non récurrentes de chômage partiel.

Les charges et produits non courants ne bénéficient pas cette année des plus-values de cessions de 1,5 M€ réalisées l’année précédente.

Enfin, la situation Covid 19 a amené à enregistrer une dépréciation de stocks et créances

de 4 M€ dont 2.3 M€ liée à la défaillance d’un client sur le marché Chinois.

Dans ce contexte, le Résultat net part du Groupe affiche une perte de 4,1M€.

Renforcement de la liquidité et du bilan :

Au cours de l’exercice, AdVini a significativement consolidé ses sources de financement avec :

- la mise en place d’un PGE de 20M€, qui sera remboursé sur le mois de mai 2021.

- la syndication de sa dette bancaire à hauteur de 255 M€ qui permet de sécuriser autant les financements court-terme que le développement et acquisitions des prochaines années.

- une dette nette quasiment stable (hors IFRS 16) à 148,5M€, soit une augmentation de 4M€ comparée à l’exercice précédent en raison de i) la baisse du financement factor en continuité de la baisse d’activité ii) la montée au capital au sein de Ken Forrester Vineyards en Afrique du Sud.

Dividende

Il sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale de ne pas verser de dividende pour l’année 2020.

Perspectives 2021

AdVini s’attend à une reprise progressive des conditions de marché en 2021 et 2022 et sortir ainsi de la parenthèse Covid-19 dans le courant de l’année 2021. Ses équipes et son organisation sont en ligne pour exécuter son nouveau plan de développement ORBIS 2023 dont le fil conducteur porte sur la reprise de la croissance et la poursuite de l’amélioration de la rentabilité.

Information sur l’avancement des travaux des commissaires aux comptes :

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

A propos d’AdVini

Avec 2.075 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, Maison du Cap et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 106 pays.

