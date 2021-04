Atos favorise l'utilisation de la robotique dans l'agriculture en coordonnant le projet européen FlexiGroBots

English French

Paris, France et Madrid, Espagne - Le 8 avril 2021 - Atos annonce aujourd'hui participer au projet européen « FlexiGroBots », en tant que coordinateur et membre actif. FlexiGroBots entend donner aux fabricants de robots, ingénieurs et prestataires de services les moyens de construire et de déployer des systèmes multi-robots pour l'industrie agroalimentaire, dans le but de soutenir les agriculteurs dans leur travail quotidien. Financé par le programme Horizon 2020, le projet se concentrera sur le développement d’une plateforme innovante pour faciliter l'utilisation de la robotique, à travers trois projets-pilotes à grande échelle en Europe.

L'adoption croissante des nouvelles technologies dans le secteur agricole ouvre la voie à « l'agriculture 4.0 », qui accordera une place prépondérante à la robotique, l'IA et l'automatisation. Cette nouvelle ère devrait permettre de simplifier la gestion des cultures et la mise en place d’une agriculture de précision , grâce notamment à la surveillance en temps réel et une meilleure prise de décision. Cependant, les systèmes robotiques actuels sont construits pour réaliser des missions très spécifiques et ne sont pas capables de gérer d'autres tâches, ni de coopérer avec d'autres technologies robotiques, ce qui limite le retour sur investissement pour les agriculteurs.

Le projet FlexiGroBots, qui s'étendra sur 36 mois, a pour objectif de développer et de valider une plateforme ouverte permettant de créer des systèmes multi-robots, y compris avec des UAV (véhicules aériens sans pilote) et des UGV (véhicules terrestres sans pilote), flexibles et hétérogènes, capables de coopérer et d'être autonomes.

Le groupe de recherche et d'innovation d'Atos agit en tant que coordinateur de FlexiGroBots, garantissant l'exécution des activités prévues ainsi que le suivi et la supervision globale du projet. Atos contribuera à fournir l'architecture et l’analyse des besoins, dirigera l'architecture de référence et synchronisera les trois projets-pilotes. Le Groupe agit en tant que leader technique et principal contributeur au développement des capacités du centre de contrôle de mission pour la conception, la planification et la supervision d'opérations multi-robots hétérogènes, y compris les services robotiques rendus possibles par les techniques de vision par ordinateur et l'analyse de données géospatiales. En tant que membre de l'International Data Space Association (IDSA), Atos travaille également au développement de facilitateurs d'espace de données pour la gestion des données d'un espace de données industriel adapté au contexte agricole, permettant un échange de données sécurisé entre les différents acteurs du secteur agroalimentaire.

« Ce projet s'inscrit parfaitement dans l’ambition d'Atos de contribuer à la numérisation des industries européennes, dont l'agriculture, par le développement d'applications et de services innovants et sûrs basés sur l'IA, les données et la robotique », commente Daniel Calvo Alonso, responsable de l'unité IA, Données et Robotique au sein du département Recherche et Innovation d'Atos et coordinateur du projet FlexiGroBots.

La plateforme FlexiGroBots sera validée par trois projets-pilotes :

Vignobles (Espagne) : démontrer les capacités et la polyvalence des robots pour effectuer différentes tâches dans les vignobles, contribuant à préserver ou améliorer la qualité des raisins pour la production de vin et à la rentabilité économique globale.

: démontrer les capacités et la polyvalence des robots pour effectuer différentes tâches dans les vignobles, contribuant à préserver ou améliorer la qualité des raisins pour la production de vin et à la rentabilité économique globale. Champs de colza (Finlande) : démontrer les avantages de la gestion urgente des parasites lors des périodes critiques et de la robotisation des parcs de machines lourdes dans la gestion des prairies.

: démontrer les avantages de la gestion urgente des parasites lors des périodes critiques et de la robotisation des parcs de machines lourdes dans la gestion des prairies. Champs de myrtilles (Serbie et Lituanie) : démontrer le potentiel des solutions robotiques innovantes - avec des techniques avancées de télédétection, d'apprentissage profond (deep learning) et d'aide à la décision - pour la culture des myrtilles.

Financé par la Commission européenne à hauteur de 7 millions d'euros, FlexiGroBots réunit un consortium multidisciplinaire composé de 16 organisations et entreprises de 8 pays différents. Pour plus d'informations, visitez le site https://flexigrobots-h2020.eu/

