Sidetrade annonce l’acquisition définitive d’Amalto

Sidetrade accélère l’exécution de son plan stratégique Fusion100

PARIS, France – 12 avril 2021 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), éditeur d’une plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la gestion du cycle Order-to-Cash, annonce l’acquisition définitive d’Amalto, l’un des principaux acteurs de la dématérialisation des transactions financières inter-entreprises en Amérique du Nord, pour un montant de 16M$. Annoncée le 6 avril 2021, cette opération permet à Sidetrade d’enrichir son offre sur le cycle de l’Order-to-Cash et d’accélérer sa pénétration du marché nord-américain.

Sidetrade acquiert 100% d’Amalto, pour un prix ferme à la signature de 16M$ payés en numéraire. En sus, les managers pourraient percevoir un complément de prix à fin 2024 selon la croissance des revenus issus des solutions Amalto à cette date.

Sidetrade financera cette opération via une dette bancaire afin de garder intacte sa trésorerie pour d’éventuelles autres acquisitions. Cette dernière s’élève au moment de la transaction à 24M€ (soit 28,6M$) en incluant ses actions propres auto-détenues.

Après le lancement de sa stratégie Fusion100, qui vise à atteindre 100M$ de chiffre d’affaires en 2025, cette opération permet à Sidetrade de franchir une étape importante dans l’exécution de son plan avec un revenu cumulé qui pourrait s’approcher des 43M$ dès 2021 dont près de 7M$ en Amérique du Nord.

Sidetrade intègre en effet l’expertise d’Amalto, acteur majeur de la facture électronique en Amérique du Nord, en parfaite synergie avec son offre Order-to-Cash. Elle renforce ainsi son empreinte dans un marché mondial en pleine expansion. Par ailleurs, elle permet à Sidetrade d’accompagner l’évolution de la réglementation européenne dans le domaine de la facturation électronique, qui deviendra prochainement obligatoire dans de nombreux pays de l’Union, dont la France.

La nouvelle organisation détaillée dans le communiqué de presse du 6 avril 2021 est en train d’être mise en place pour intégrer les équipes et l’offre d’Amalto tout en accélérer la présence de Sidetrade sur le marché américain. Sidetrade fera des bureaux d'Amalto à Houston son siège social américain .

Avec cette opération, Sidetrade pourrait réaliser près de 20% de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord dès 2021.

Prochaine publication

Résultats annuels 2020 : 20 avril 2021 (après Bourse)

Relations investisseurs

Christelle Dhrif

+33 6 10 46 72 00 / cdhrif@sidetrade.com

Relations médias

Alexandre André

+33 7 62 71 63 89 / aandre@sidetrade.com

Priscille Reneaume

+33 6 33 49 33 11 / preneaume@prcommunication.fr

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est éditeur d’une plateforme SaaS d’intelligence artificielle spécialisée dans l’automatisation et l’accélération du cycle Order-to-Cash des entreprises.

« Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 2 4000 Md$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire le comportement de paiement de plus de 4,7 millions de sociétés dans le monde. La puissance de ses algorithmes « auto-apprenants » lui permet de recommander aux équipes opérationnelles les meilleures stratégies de gestion, de dématérialiser l’ensemble des transactions avec leurs clients, d’anticiper et automatiser la gestion des litiges, d’identifier les clients à risque ou encore ceux susceptibles de cesser leur activité avec l’entreprise. A l’heure où le capital humain et le cash sont les actifs les plus précieux de l’entreprise, Aimie « augmente » de plus de 53% l’efficacité des actions génératrices de cash et libère les équipes opérationnelles de plus de 37% des tâches inutiles. Avec Sidetrade, la gestion de l’Order-to-Cash franchit un nouveau palier dans les organisations où l’homme et la machine travaillent désormais en totale synergie.

Sidetrade est un acteur global présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Amsterdam, Houston et Calgary avec des clients dans plus de 80 pays. Plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité s’appuient sur l’intelligence augmentée de Sidetrade pour réduire leur BFR et accélérer leur génération de cash-flow telles que Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Inmarsat ou encore Bidfood,

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

À propos d’Amalto (www.amalto.com)

Fondée en 2005, Amalto Technologies fournit des solutions innovantes permettant l'intégration et l'échange de documents électroniques en B2B. Amalto accompagne les Fortune 100 et autres entreprises, notamment dans les secteurs des services aux entreprises, de la chimie, de l'environnement, du manufacturing, du pétrole et du gaz, et du transport. La société est présente aux États-Unis (Houston), en Europe (Paris) et au Canada (Calgary).

Avec des millions de transactions et des milliards de dollars gérés chaque année pour le compte de ses clients nord-américains et européens, Amalto assure des transactions sécurisées et sans faille entre acheteurs, fournisseurs, prestataires logistiques, banques et autres types de partenaires commerciaux.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.

